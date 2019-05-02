Радник Зеленського розповів, кого торкнеться амністія в ОРДЛО

Амністія на окупованому Донбасі може стосуватися людей, які, можливо, ухвалили неправильне рішення, але не вбивали мирних громадян і військових. Проте, проросійські бойовики, які розстрілювали українських бійців, мають бути покарані і сидіти у в'язницях.

Радник майбутнього президента України Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин в інтерв’ю"Апострофу" розповів, що амністія за Мінськими домовленостями у жодному випадку не може поширюватися на поплічників окупантів, на руках яких кров захисників України.

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Амністія може стосуватися лише загальної частини людей, які, можливо, прийняли не зовсім правильне рішення, але вони не вбивали людей і не розстрілювали солдатів. А мерзотники, які брали участь у розстрілах наших полонених, мають сісти. Я їх ніколи не пробачу. Будемо шукати таких людей стільки часу, скільки для цього знадобиться. Ізраїль, наприклад, досі шукає і знаходить,

– наголосив Апаршин.

Щодо звільнення українських військовополонених, радник Зеленського зауважив, що цим питанням мають займатися не політики, а держава.

"Саме держава має забезпечити повернення наших людей в Україну. Які умови їх повернення? Я б узагалі сьогодні це не обговорював – там десять на десять, п'ятнадцять на п'ятнадцять, хоча Мінськ передбачає всіх на всіх... Повертати потрібно всіх, але цим має займатися держава. Політики там узагалі не повинно бути", – пояснив Апаршин.

Що каже Зеленський про амністію для бойовиків? Володимир Зеленський переконаний, що в окупованого Донбасу не має бути особливого статусу, і планує повернути його в Україну за допомогою інформаційної війни. Крім того, він заявив, що не підпише закон, який би гарантував амністію для бойовиків самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".



Проте, жителям окупованого Донбасу потрібно простягнути руку допомоги, "сказати: ми вас чекаємо, дивіться, ви зараз в заручниках".