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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС НОВОСТИ ОДЕССЫ

      Советник Зеленского рассказал, кого коснется амнистия в ОРДЛО

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      Апаршин опроверг амнистию боевиков на Донбассе, которые убивали украинцев
      Апаршин опроверг амнистию боевиков на Донбассе, которые убивали украинцев / Фото из открытых источников

      Амнистия на оккупированном Донбассе может касаться людей, которые, возможно, приняли неправильное решение, но не убивали мирных граждан и военных. Однако пророссийские боевики, которые расстреливали украинских бойцов, должны быть наказаны и сидеть в тюрьмах.

      Советник будущего президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу" рассказал, что амнистия по Минским договоренностям ни в коем случае не может распространяться на приспешников оккупантов, на руках которых кровь защитников Украины.

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      Амнистия может касаться только общей части людей, которые, возможно, приняли не совсем правильное решение, но они не убивали людей и не расстреливали солдат. А мерзавцы, которые принимали участие в расстрелах наших пленных, должны сесть. Я их никогда не прощу. Будем искать таких людей столько времени, сколько для этого понадобится. Израиль, например, до сих пор ищет и находит,
      – отметил Апаршин.

      Что касается освобождения украинских военнопленных, советник Зеленского отметил, что этим вопросом должны заниматься не политики, а государство.

      "Именно государство должно обеспечить возвращение наших людей в Украину. Какие условия их возвращения? Я бы вообще сегодня это не обсуждал – там десять на десять, пятнадцать на пятнадцать, хотя Минск предусматривает всех на всех... Возвращать нужно всех, но этим должно заниматься государство. Политики там вообще не должно быть", – пояснил Апаршин.

      Что говорит Зеленский об амнистии для боевиков?
      Владимир Зеленский убежден, что в оккупированного Донбасса не должно быть особого статуса, и планирует вернуть его в Украину с помощью информационной войны. Кроме того, он заявил, что не подпишет закон, который бы гарантировал амнистию для боевиков самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

      Однако, жителям оккупированного Донбасса нужно протянуть руку помощи, "сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Минские договоренности Война на Донбассе
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