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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      В команде Зеленского рассказали, за сколько времени можно освободить Донбасс и Крым

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      Советник Зеленского Апаршин рассказал о перспективах возвращения Донбасса и Крыма
      Советник Зеленского Апаршин рассказал о перспективах возвращения Донбасса и Крыма / Коллаж 24 канал

      Вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины возможно за 5 лет. При этом возврат оккупированного Крыма – это более отдаленная перспектива. В этом убежден советник по национальной обороне и безопасности победителя выборов президента Владимира Зеленского – Иван Апаршин.

      "Сегодня у нас очень опасная ситуация (на Донбассе). Поэтому новому президенту Украины придется решать, что с этим делать. Наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить нашу с вами безопасность. Но вы знаете, что наши ресурсы ограничены", – сказал Апаршин в интервью изданию "Апостроф".

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      Что касается возвращения Крыма и Донбасса. Если сегодня Донбасс – это перспектива на 5 лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная,
      – убежден советник Зеленского.

      При этом Апаршин сказал, что не видит возможности вернуть украинские территории военным путем из-за предполагаемых больших потерь среди военных.

      "Я могу спланировать военную операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения военной операции. Потери будут огромными", – объяснил член команды Зеленского.

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      30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня. Церемония может состояться 28 или 30 мая, полагают в команде Зеленского.

      ЧТО ГОВОРИЛ САМ ЗЕЛЕНСКИЙ И ЧЛЕНЫ ЕГО КОМАНДЫ О ВОЙНЕ НА ДОНБАССЕ:
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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Президент Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Аннексия Крыма
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