В команде Зеленского рассказали, за сколько времени можно освободить Донбасс и Крым
Вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины возможно за 5 лет. При этом возврат оккупированного Крыма – это более отдаленная перспектива. В этом убежден советник по национальной обороне и безопасности победителя выборов президента Владимира Зеленского – Иван Апаршин.
"Сегодня у нас очень опасная ситуация (на Донбассе). Поэтому новому президенту Украины придется решать, что с этим делать. Наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить нашу с вами безопасность. Но вы знаете, что наши ресурсы ограничены", – сказал Апаршин в интервью изданию "Апостроф".
Читайте также: Что обещает команда Зеленского сделать в оборонном секторе Украины
Что касается возвращения Крыма и Донбасса. Если сегодня Донбасс – это перспектива на 5 лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная,
– убежден советник Зеленского.
При этом Апаршин сказал, что не видит возможности вернуть украинские территории военным путем из-за предполагаемых больших потерь среди военных.
"Я могу спланировать военную операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения военной операции. Потери будут огромными", – объяснил член команды Зеленского.
Читайте также: "Военная доктрина" президента Зеленского: о чем она
30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня. Церемония может состояться 28 или 30 мая, полагают в команде Зеленского.
-
-
-
-
-
-
7 апр 2019Зеленский готов к переговорам с Путиным