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      Опубликовали "военную доктрину" президента Зеленского

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      В сети появилась "военная доктрина" Владимира Зеленского, то есть список тех шагов, которые новоизбранный президент намерен сделать в секторе безопасности и обороны.

      Документ передал журналистам советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, передает издание "Новое время".

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      Согласно "доктрине", вопросы безопасности и обороны – сфера ответственности президента. Как отмечают авторы документа, будет обеспечено объединенное руководство силами обороны, согласно принципам и стандартам, принятым государствами-членами НАТО.

      Кроме того, в кратчайшие сроки команда Зеленского планирует решить проблему перевода системы органов военного управления на J-, G-, S- структуры.

      Что такое J-, G-, S- структуры?Это натовская система JGS. Она предусматривает несколько уровней подчинения. S – уровень батальона и бригады, то есть тактический уровень. G – уровень родов войск, то есть оперативный уровень. J – общий, стратегический уровень. Согласно такому разделению, командиры каждого уровня имеют штаб. Если это командир объединенного штаба, он будет иметь штаб на уровне J, если командир сухопутных войск – на уровне G. И уровень подразделений – это S. Далее уровни разбиваются по функциям: S1, S2 ..., где 2 – разведка, 3 – оперативное планирование, 4 –логистика и так далее.

      К примеру, в армии США такое разделение в структуре Объединенного Комитета начальников штабов (ОКНШ). Так, в Объединенный штаб входят управления J-структуры, а руководство Штаба армии США – это в основном G-структура.

      В то же время должность начальника Генерального штаба будет отделена от должности Главнокомандующего Вооруженных Сил. Планированием обороны и стратегическим применением ВС будет заниматься Генеральный штаб, формированием и подготовкой войск и сил – командование видов Вооруженных Сил и отдельных родов войск, а применением войск и сил – Объединенный оперативный штаб.

      Противостоять же противнику, который превосходит украинских численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, что является взаимосовместимой с армиями стран-членов НАТО. Армия будет усилена резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны.

      Мы обеспечим привлечение к руководству армией боевых офицеров, которые заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы. Командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимально возможную самостоятельность в принятии решений по отпору вооруженной агрессии. Ни одного метра нашей территории мы не отдадим врагу,
      – отмечают авторы документа.

      Также команда новоиспеченного президента планирует создать современную систему планирования и управления оборонными финансовыми и материальными ресурсами, исходя не из минимально необходимой потребности на оборону (как это происходит в Украине сегодня), а из нормативной потребности (по примеру ведущих армий мира).

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      У Зеленского еще планируют Вооруженные Силы лишить несвойственных функций. В частности, военное имущество, которое не используется по назначению, будет передано в управление центральных или местных органов власти, а также других органов, уполномоченными управлять государственным имуществом.

      Одновременно будет обеспечена открытость финансовой информации относительно функционирования сектора безопасности и обороны и доступ общественности к контролю эффективности использования каждой копейки выделенных финансовых ресурсов.

      "Никто не будет зарабатывать на армии. Мы не на словах, а на деле обеспечим реальные стандарты НАТО по распределению финансового ресурса: 50 процентов финансового ресурса будут направлять на содержание Вооруженных Сил, 30 процентов – на их перевооружение, 20 процентов – на подготовку войск и сил", – говорят у Зеленского.

      В будущей украинской армии контрактники будут получать денежное обеспечение на уровне стран-членов НАТО, будут иметь приоритетное право поступления в учебные заведения, бесплатное образование, медицинское страхование и тому подобное.

      Также в документе говорится, что государство будет гарантировать достойное обеспечение солдата и когда он служит, и когда становится ветераном.

      Команда Зеленского намерена всех военнослужащих обеспечить служебно-должностным жильем. Те, кто имеет выслугу более 20 лет, будут обеспечиваться квартирами через целевые накопительные программы, долгосрочное и ипотечное кредитование.

      "Мы обеспечим прозрачность государственного оборонного заказа и создадим конкурентные условия для частного бизнеса и государственных предприятий". – отмечается в "доктрине".

      Армия при новом президенте должна получить современное высокотехнологичное оружие. Приоритет – средства разведки, противовоздушная оборона, связь, средства радиоэлектронной борьбы.

      Что касается "Укроборонпрома", то он будет лишен функций по формированию военно-технической политики. Зато формированием и реализацией военно-промышленной политики будет заниматься новый центральный орган исполнительной власти.

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      Что такое "Укроборонпром"?Это государственный концерн, в состав которого входят многопрофильные предприятия различных отраслей оборонной промышленности Украины. Это, в частности, те, что работают в сферах разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

      Сейчас в рамках концерна создают вертикально и горизонтально интегрированные научно-производственные объединения по отраслевому принципу (кластеры). Руководство объединения утверждает, что это позволит усовершенствовать систему управления предприятиями, создать максимально возможные замкнуть технологические циклы производства вооружения, военной и специальной техники, продукции как для гражданских, так и двойного использования.

      "Укроборонпром" подчиняется украинскому Минобороны. Он был создан в 2010 году в рамках административной реформы. Сегодня в его состав в целом входит более 100 предприятий военно-промышленного комплекса Украины (125 государственных и казенных, а также 9 акционерных обществ).

      Кроме того, представители президента убеждают, что большинство оборонных закупок будет переведено на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы. Цена будет лишь одним из критериев определения победителя.

      Что стоит знать о Зеленском-президенте: смотрите видео

       

      Что обещает сделать Зеленский на посту президента?Экс-лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Кроме того, в своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где бизнес "можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах за одну секунду". Также в "Украине мечте" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку".

      Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

      Каковы обещания Владимира Зеленского

      КАКИЕ ЕЩЕ ШАГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ УКРАИНОЙ ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕГО КОМАНДА:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Реформы
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