Стимулы, а не наказания: Зеленский собирается тщательно проанализировать новый закон о языке

Лидер президентских выборов Владимир Зеленский отреагировал на принятый парламентом законопроект о функционировании государственного языка в Украине. Так, будущий президент заявил: как только вступит на пост главы государства, тщательно проанализирует принятый Радой закон.

Верховная Рада 278 голосами поддержала законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот закон изменит языковую политику и условия ее реализации в стране. В частности, за нарушение норм закона предусмотрены административные наказания.

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На принятие Радой этого исторического закона уже отреагировал победитель президентских выборов Владимир Зеленский. Он не поздравил украинцев с принятым решением, а лишь пообещал тщательно проанализировать документ.

Трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона – окончательный его текст, с учетом всех поправок, сейчас недоступен. После моего вступления на пост президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан,

– подчеркнул Зеленский на своей Facebook-странице.

Кроме того, он отметил, что сейчас вопрос заключается в методах, с помощью которых украинский язык узаконивают в стране.

"Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, усложнений бюрократических процедур, умножений количества чиновников вместо их сокращения", – добавил он.

По словам Зеленского, законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики.

"Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2 тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде", – сделал вывод Зеленский.

Что меняет новый закон о языке? На украинском будут говорить в публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания в транспорте и в публичных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или на языках Евросоюза. В театральных представлениях и при дубляже кинофильмов, на телевидении, интернете и печатных СМИ также будут использовать украинский.





Новый закон о языке: что он предусматривает