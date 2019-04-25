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      Стимулы, а не наказания: Зеленский собирается тщательно проанализировать новый закон о языке

      79 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Лидер президентских выборов Владимир Зеленский отреагировал на принятый парламентом законопроект о функционировании государственного языка в Украине. Так, будущий президент заявил: как только вступит на пост главы государства, тщательно проанализирует принятый Радой закон.

      Верховная Рада 278 голосами поддержала законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот закон изменит языковую политику и условия ее реализации в стране. В частности, за нарушение норм закона предусмотрены административные наказания.

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      На принятие Радой этого исторического закона уже отреагировал победитель президентских выборов Владимир Зеленский. Он не поздравил украинцев с принятым решением, а лишь пообещал тщательно проанализировать документ.

      Трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона – окончательный его текст, с учетом всех поправок, сейчас недоступен. После моего вступления на пост президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан,
      – подчеркнул Зеленский на своей Facebook-странице.

      Кроме того, он отметил, что сейчас вопрос заключается в методах, с помощью которых украинский язык узаконивают в стране.

      "Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, усложнений бюрократических процедур, умножений количества чиновников вместо их сокращения", – добавил он.

      По словам Зеленского, законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики.

      "Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2 тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде", – сделал вывод Зеленский.

      Что меняет новый закон о языке? На украинском будут говорить в публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Это, в частности, касается и медицинской помощи, и обслуживания в транспорте и в публичных заведениях. Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или на языках Евросоюза. В театральных представлениях и при дубляже кинофильмов, на телевидении, интернете и печатных СМИ также будут использовать украинский.

      мова закон про мову
      Новый закон о языке: что он предусматривает

      blog_ava
      Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
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      12984
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство языковый вопрос Верховная Рада Владимир Зеленский
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