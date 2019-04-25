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      У Зеленского прокомментировали переезд Администрации Президента с Банковой

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      У Зеленского прокомментировали переезд АП с Банковой
      У Зеленского прокомментировали переезд АП с Банковой / 24 канал

      В команде будущего президента Украины Владимира Зеленского считают, что перенос Администрации Президента с Банковой не создаст проблем.

      По информации "Интерфакс-Украина", экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что перенести АП в другое место можно довольно быстро.

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      Я бы хотел, чтобы действительно это перемещение произошло... Переезд – это скорее символ... Внутри команды это будет важно – оторваться от старых реалий, принципов, от стен. Если этим заняться, я думаю, мы сделаем это достаточно быстро,
      – пояснил Данилюк.

      По его словам, когда он побывал в помещениях Кабмина и Администрации Президента, то чувствовал себя ужасно дискомфортно. Также отметил, что информация об осложнении переезда является преувеличенной.

      "Решил – переехал. Точка. Все эти разговоры о "секретных" телефонах... В моем кабинете было семь "секретных" телефонов. Как вы думаете, как часто я ими пользовался? Я бы не хотел, чтобы меня слушали все, включая россиян. Потому что связь с "тех" времен. Поэтому WhatsApp – да, самая секретная коммуникация. Все это можно сделать на современном уровне с новыми технологиями и гораздо дешевле, чем поддерживать старую инфраструктуру, которая, самое главное, неэффективна", – добавил экс-министр.

      Что известно о переезде АП с Банковой?Еще накануне второго тура президентских выборов, в котором он одержал победу, Владимир Зеленский заявил, что намерен перенести Администрацию Президенты с Банковой в Киеве в другое место. Как пояснил политик, он не планирует пользоваться президентской резиденцией, потому что не видит в ней смысла. По его словам, в европейских странах старые резиденции используются для экскурсий.

      Однако такую инициативу Зеленского в Государственной охране назвали "не лучшим вариантом". По их словам, в правительственном квартале президент будет более защищенным, чем в любом другом новом месте.

      результати виборів
      Поддержка кандидатов по областям: инфографика

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      Теги: Новости Украины Администрация Президента Владимир Зеленский Новости политики Выборы Президента 2019 Александр Данилюк
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