Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?

Сьогодні про перемогу демократії в Україні гучно заявляють світові лідери, пишуть впливові закордонні медіа.

У своїх привітаннях Володимиру Зеленському очільники багатьох держав особливо наголошують на необхідності збереження зовнішньополітичного курсу України. Справді, дещо розмита виборча платформа Зеленського підігріла таку стурбованість наших західних партнерів. Даремно чи ні?

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У своїй передвиборчій програмі "Я розповім вам про Україну своєї мрії" кандидат Зеленський назвав НАТО – "запорукою нашої безпеки". Однак вступ в Альянс він вважає можливим лише після проведення всеукраїнського референдуму. Згадує у своїй програмній декларації Зеленський і країни-гаранти Будапешского меморандуму. До них кандидат хоче апелювати в частині надання допомоги щодо завершення війни, повернення тимчасово окупованих територій і відшкодування РФ нанесеної Україні шкоди.

Велика кількість виборців, які проголосували за Зеленського, є прихильниками членства в НАТО і в ЄС (близько 40%). Але не менша кількість людей, які проголосували за нього, виступають кардинально проти цієї інтеграції. Тому, вочевидь, Зеленському доведеться лавірувати.

Наразі таким собі острівцем стабільності має, передусім, залишатися уряд. Надважливо, щоби Кабмін став основою для подальшого захисту руху в ЄС і в Північноатлантичний альянс. Очевидно, за цим рухом будуть далі пильно спостерігати наші зовнішні партнери, тому головне, щоб всі дії новообраної влади базувалися виключно на національному інтересі України, – коментує політолог Сергій Кравець.

До речі, очікується, що вже у липні Україну відвідає генеральний секретар НАТО на чолі Північноатлантичної ради, тобто всіх представників послів країн-членів НАТО. Це стане першим серйозним "пронатівським" тестом для Зеленського. Варто зауважити, що ми предметно проаналізували програму без п'яти хвилин глави держави і не знайшли там жодного слова про вступ до Євросоюзу.

Неодноразово в інтерв'ю журналістам Зеленський розповідав, що в ЄС і НАТО зараз не чекають Україну. На його думку, туди вступити "круто, але він ніколи не ходить в гості, якщо не запрошують". Щодо безпеки, то з вуст Зеленського не так давно пролунала така креативна пропозиція:

У Канаді багато українців, то можна з ними підписати договір про військову підтримку. З Польщею теж можна щодо безпеки домовитись, адже скільки там українців працює...

Не втомлюється при кожній нагоді підкреслювати необхідність забезпечення незворотності зовнішньополітичного курсу країни чинний поки що глава держави. У день виборів Порошенко, публічно визнавши поразку, заявив, що "між офіційним оголошенням результатів виборів і інавгурацією я готовий без обмежень витрачати час для введення нового президента в курс усіх справ у найменших деталях".

Особисто я і вся моя команда готові підставити плече новому президенту у всіх його рішеннях, що відповідатимуть національним інтересам України і наближати нас до Євросоюзу і НАТО, – наголосив Петро Порошенко

Сьогодні, на переконання діючого президента, "надважливим завданням є недопущення реваншу".

З Альянсу на адресу Зеленського теж поступив певний меседж. Зокрема, вітаючи очевидного переможця виборів, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив наступне:

Вітаємо Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Україна є цінним партнером НАТО, і ми розраховуємо на продовження нашої плідної співпраці.



Генеральный секретарь НАТО Єнс Столтенберг

Попри те, що повсякчас Зеленський повторює про незмінність зовнішньополітичного вектору (востаннє він це засвідчував у розмовах "face to face" з послами деяких європейських держав, які прибули в його штаб у день виборів), певні ризики справді існують.

Зокрема, у дипломатичних колах подейкують, що в кремлівських кулуарах існує конкретний план. Суть – в обмін на розміщення миротворчих сил на Донбасі на умовах РФ реінтегрувати так звані "ДНР" та "ЛНР" в Україну з тим, щоб мешканці непідконтрольних наразі Києву територій восени змогли брати безпосередню участь у парламентських виборах. Саме завдяки їхнім голосам у Білокам'яній розраховують отримати проросійську більшість у парламенті наступного скликання і, якщо не заблокувати, то принаймні загальмувати рух України до ЄС та НАТО.

У Володимира Зеленського повністю відсутній дипломатичний досвід, а в презентованій ним команді "зубатих" дипломатів не має. Очевидно, тому його заяви, які стосуються зовнішньої політики, виглядають дещо по-дитячому. Судіть самі.

В нещодавньому інтервю "РБК-Україна" Зеленський заявив дослівно так:

Я хочу, щоб мене побачили. Це як у старі часи, ще в радянський час, всі бігли: "Що сьогодні? "Сімнадцять миттєвостей весни"... Один раз йде ця серія, в такий-то час, і всі про це знають... Так було раніше: у дворі сідали і дивилися. Ти єднаєш людей… А я хочу об'єднати країну. Я буду кожен день записувати відео до східних регіонів України і говорити їм: дивіться, НАТО – не звірюга, не проковтне вас. Дивіться, що це. Нехай люди думають, нехай почнуть читати про це, нехай почнуть вивчати.

Дещо намагаються заповнити дипломатичні прогалини "Зе" його радники. Так, нещодавно радниця Зеленського з правових питань Ірина Венедіктова підкресливши, що команда кандидата зустрічалася з диппредставниками багатьох європейських держав, наголосила:

Ми змогли донести і запевнити їх в тій думці, що курс на ЄС і НАТО – це зацементований курс. Курс Зеленського буде стовідсотково проєвропейським. Угода про асоціацію буде виконуватися.

За словами Венедиктової, Зеленський "залишається на цьому курсі, який проклав Порошенко і від цього Володимир Олександрович не відійде".



Радниця Володимира Зеленського з правових питань Ірина Венедіктова

Принагідно зауважимо, що в РФ хід і очевидний результат президентських виборів на вищому рівні публічно прокоментував лише прем'єр Дмітрій Медведєв. Він, зокрема, заявив, що бачить шанс на поліпшення відносин між Росією і Україною при її новому керівництві.

У мене немає сумнівів: новий керівник держави щодо Росії буде дотримуватися риторики, яку він використовував в ході передвиборної кампанії. Повторювати відомі ідеологічні формули, орієнтовані на різні групи населення. Не маю жодних ілюзій з цього приводу. У той же час шанси на поліпшення взаємодії з нашою країною все ж є, – написав Медведєв на своїй сторінці у Facebook.

Отож, чи варто очікувати радикальної корекції зовнішнього курсу при президенті Зеленському? Радше ні, аніж так.

По-перше, доволі високий рівень підтримки ідеї членства у ЄС та НАТО у суспільстві та наявність важливої інституційної підпорки у вигляді Угоди про асоціацію з ЄС. Не треба забувати й про залежність у подальшому від зовнішніх вливань з боку МВФ, що стримуватиме ревізію зовнішньої політики України.

По-друге, європейський та євроатлантичний курс віднедавна закріплено в Конституції. Тому, навіть якби у новообраного президента й виникло б раптом бажання розвернути Україну на 180 градусів, 300 голосів нардепів, необхідних для зміни Основного закону у нього не має.

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