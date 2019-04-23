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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Філарет прокоментував вибір українців на президентських виборах

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      Понад 73% виборців в Україні голосували за боротьбу з корупцією, – Філарет
      Понад 73% виборців в Україні голосували за боротьбу з корупцією, – Філарет / Фото з відкритих джерел

      Українці, які на президентських виборах віддали свій голос за Володимира Зеленського, голосували найперше за реформи і боротьбу з корупцією.

      Таким чином Україна всьому світу продемонструвала демократію, сказав патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, пише "Радіо Свобода".

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

      Філарет наголосив, що понад 70% українців (73,22 – ЦВК) обрали президента, який повинен зробити в Україні реформи.

      Про реформи ми говоримо вже десятки років, а що мається на увазі під реформами? Знищити корупцію,
      – додав патріарх.

      Він також зазначив, що наразі важко припустити, чи вдасться новообраному президенту це зробити. При цьому патріарх зауважив, що українці самі повинні включитися в процес боротьби з корупцією. Церква це зробила, ухваливши рішення «не допускати корупціонерів до святого причастя».

      "Чи буде у нього така команда, яка зможе змінити цю корупційну систему? Якщо йому вдасться, то йому буде велика шана від українського народу. Тому що Україна тоді продемонструє не тільки демократію, свободу і незалежність, а й те, що вона європейська країна", – зазначив Філарет.

      Зазначимо, святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах. Патріарх висловив сподівання, що переможець буде "свідомий довіри нашого народу та продовжить державницький, проєвропейський і євроатлантичний курс України".


      Офіційні результати ЦВК

      blog_ava
      Лідери фракцій парламенту висунули вимоги Зеленському
      сьогодні
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Філарет Володимир Зеленський Результати виборів президента 2019 Новини політики
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