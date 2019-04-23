Филарет прокомментировал выбор украинцев на президентских выборах

Украинцы, которые на президентских выборах отдали свой голос за Владимира Зеленского, голосовали в первую очередь за реформы и борьбу с коррупцией.

Таким образом Украина всему миру продемонстрировала демократию, сказал патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, пишет "Радио Свобода".

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

Филарет подчеркнул, что более 70% украинцев (73,22 – ЦИК) выбрали президента, который должен сделать в Украине реформы.

О реформах мы говорим уже десятки лет, а что подразумевается под реформами? Уничтожить коррупцию,

– добавил патриарх.

Он также отметил, что пока трудно предположить, удастся ли новоизбранному президенту это сделать. При этом патриарх отметил, что украинцы сами должны включиться в процесс борьбы с коррупцией. Церковь это сделала, приняв решение «не допускать коррупционеров к святому причастию».

"Будет ли у него такая команда, которая сможет изменить эту коррупционную систему? Если ему удастся, то ему будет большое уважение украинского народа. Потому что Украина тогда продемонстрирует не только демократию, свободу и независимость, но и то, что она европейская страна", – отметил Филарет.

Отметим, святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах. Патриарх выразил надежду, что победитель будет "сознательный доверия нашего народа и продолжит государственнический, европейский и евроатлантический курс Украины".

Официальные результаты ЦИК