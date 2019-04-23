18:17
23 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин сделает рыбалку платной. Зачем Маск заговорил на русском
      Вєсті Кремля
      23:28, 22 апреля
      Вести.UA: Кого поддерживает Ляшко. Приветик из Ростова
      Вєсті.UA
      20:58, 22 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Филарет прокомментировал выбор украинцев на президентских выборах

      30 Читати новину українською
      Более 73% избирателей в Украине голосовали за борьбу с коррупцией, – Филарет
      Более 73% избирателей в Украине голосовали за борьбу с коррупцией, – Филарет / Фото из открытых источников

      Украинцы, которые на президентских выборах отдали свой голос за Владимира Зеленского, голосовали в первую очередь за реформы и борьбу с коррупцией.

      Таким образом Украина всему миру продемонстрировала демократию, сказал патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, пишет "Радио Свобода".

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

      Филарет подчеркнул, что более 70% украинцев (73,22 – ЦИК) выбрали президента, который должен сделать в Украине реформы.

      О реформах мы говорим уже десятки лет, а что подразумевается под реформами? Уничтожить коррупцию,
      – добавил патриарх.

      Он также отметил, что пока трудно предположить, удастся ли новоизбранному президенту это сделать. При этом патриарх отметил, что украинцы сами должны включиться в процесс борьбы с коррупцией. Церковь это сделала, приняв решение «не допускать коррупционеров к святому причастию».

      "Будет ли у него такая команда, которая сможет изменить эту коррупционную систему? Если ему удастся, то ему будет большое уважение украинского народа. Потому что Украина тогда продемонстрирует не только демократию, свободу и независимость, но и то, что она европейская страна", – отметил Филарет.

      Отметим, святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах. Патриарх выразил надежду, что победитель будет "сознательный доверия нашего народа и продолжит государственнический, европейский и евроатлантический курс Украины".

      Официальные результаты ЦИК

      blog_ava
      Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
      сегодня
      8673
      Теги: Новости Украины Результаты выборов президента 2019 Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Филарет Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дострокові вибори до Верховної Ради: кому це вигідно та чи реально
      сегодня , 17:30 Дострокові вибори до Верховної Ради: кому це вигідно та чи реально
      Тетяна Острікова 76
      Зеленський vs Верховна Рада: війна чи союз?
      сегодня , 17:06 Зеленський vs Верховна Рада: війна чи союз?
      Костянтин Шкабара 903
      Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
      сегодня , 16:31 Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
      Інна Жолобович 1364
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      сегодня , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      143
      Закулисье "Голоса страны-9" и творчество: Оксана Муха откровенно рассказала о жизни после шоу
      сегодня , 16:30 Закулисье "Голоса страны-9" и творчество: Оксана Муха откровенно рассказала о жизни после шоу
      Юлія Михайлова 153
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Переговоры в Нормандском формате: наступит ли переломный момент?
       25 июля 2017 , 19:11
      Как арендовать машину без ошибок: прокат авто за рубежом
       25 августа 2018 , 17:17
      Стало известно, кто стал лучшим игроком сборной Украины в 2018 году
       21 ноября 2018 , 10:53
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук