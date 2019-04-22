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      Филарет поздравил Зеленского с победой

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      Патриарх Филарет обратился к Владимиру Зеленскому
      Патриарх Филарет обратился к Владимиру Зеленскому / 24 канал

      Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах. Патриарх также предупредил Зеленского об опасностях и вызовах, которые ждали и будут ждать Украину.

      Патриарх выразил надежду, что победитель будет сознательный к доверию нашего народа и продолжит государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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      Патриарх отметил, что упомянутые ценности украинцы не раз отстаивали на Майдане и защищали на войне с российским агрессором.

      Филарет отметил, что подавляющее большинство граждан отдали голоса за Зеленского, "потому что стремились к миру и более решительной борьбе с коррупцией". Патриарх выразил надежду, что Зеленский "будет иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнет реальную борьбу с этим злом".

      Вас выбрали в нелегкое время, когда продолжается российская агрессия против Украины. Когда враг не оставляет коварных планов вновь затянуть нас к новейшей империи, сделать своими вассалами. Поэтому сейчас нам очень нужно единство и национальная консолидация,
      – добавил он.

      По словам Филарета, консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека должно стать первой задачей Зеленского на должности.

      "Убежден, что Вам хватит сил и мудрости достойно выполнять возложенные на Вас функции главы государства, гаранта Конституции и Верховного главнокомандующего, отстоять национальный суверенитет, восстановить территориальную целостность Украины и совместными усилиями сделать ее процветающей и европейской страной", – подчеркнул патриарх.

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      Он призвал Зеленского на Божье благословение и пообещал, что церковь будет способствовать такой его деятельности.


      Окончательные результаты Национального экзит-пола

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Результаты выборов президента 2019 Религия Филарет
      Источник: 24 канал
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