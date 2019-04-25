Опублікували "військову доктрину" президента Зеленського

У мережі з’явилася "військова доктрина" Володимира Зеленського, тобто перелік тих кроків, які новообраний президент має намір зробити у секторі безпеки та оборони.

Документ передав журналістам радник Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин, передає видання "Новое время".

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Відповідно до "доктрини", питання безпеки та оборони – сфера відповідальності президента. Як наголошують автори документу, буде забезпечено об’єднане керівництво силами оборони, згідно з принципами та стандартами, ухваленими державами-членами НАТО.

Крім того, у найкоротші терміни команда Зеленського планує вирішити проблему переведення системи органів військового управління на J-, G-, S-структури.

Що таке J-, G-, S-структури? Це натівська система JGS. Вона передбачає кілька рівнів підпорядкування. S – рівень батальйону та бригади, тобто тактичний рівень. G – рівень родів військ, тобто оперативний рівень. J – об'єднаний, стратегічний рівень. Відповідно до такого поділу, командири кожного рівня мають штаб. Якщо це командир об'єднаного штабу, він матиме штаб на рівні J, якщо командир сухопутних військ – на рівні G. І рівень підрозділів – це S. Далі рівні розбиваються за функціями: S1, S2 ..., де 2 – розвідка, 3 – оперативне планування, 4 –логістика та так далі.



До прикладу, у армії США такий поділ є у структурі Об'єднаного Комітету начальників штабів (ОКНШ). Так, до Об’єднаного штабу входять управління J-структури, а керівництво Штабу армії США – це здебільшого G-структура.

Водночас посаду начальника Генерального штабу буде відокремлено від посади Головнокомандувача Збройних Сил. Плануванням оборони та стратегічним застосуванням ЗС займатиметься Генеральний штаб, формуванням і підготовкою військ і сил – командування видів Збройних Сил і окремих родів військ, а застосуванням військ і сил – Об’єднаний оперативний штаб.

Протистояти ж противнику, який переважає українських чисельно та матеріально, буде професійна, добровільна та мотивована армія, що є взаємосумісною з арміями країн членів НАТО. Армію буде посилено резервом постійної готовності та системою територіальної оборони.

Ми забезпечимо залучення до керівництва армією бойових офіцерів, які дбають про життя солдата та є здатними здобувати перемоги. Командири і органи управління тактичного та оперативного рівня отримають максимально можливу самостійність в ухваленні рішень щодо відсічі збройної агресії. Жодного метра нашої території ми не віддамо ворогу,

– наголошують автори документу.

Також команда новоспеченого президента планує створити сучасну систему планування та управління оборонними фінансовими та матеріальними ресурсами, виходячи не з мінімально необхідної потреби на оборону (як це відбувається в Україні сьогодні), а з нормативної потреби (за прикладом провідних армій світу).

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У Зеленського ще планують Збройні Сили позбавити невластивих функцій. Зокрема, військове майно, яке не використовують за призначенням, буде передано в управління центральних, або місцевих органів влади, а також інших органів, що є уповноваженими управляти державним майном.

Водночас буде забезпечено відкритість фінансової інформації щодо функціонування сектору безпеки і оборони та доступ громадськості до контролю ефективності використання кожної копійки виділених фінансових ресурсів.

"Ніхто не зароблятиме на армії. Ми не на словах, а на ділі забезпечимо реальні стандарти НАТО щодо розподілу фінансового ресурсу: 50 відсотків фінансового ресурсу спрямовуватимуть на утримання Збройних Сил, 30 відсотків – на їхнє переозброєння, 20 відсотків – на підготовку військ і сил", – кажуть у Зеленського.

У майбутній українській армії контрактники отримуватимуть грошове забезпечення на рівні країн-членів НАТО, матимуть пріоритетне право вступу до навчальних закладів, безкоштовну освіту, медичне страхування тощо.

Також у документі мовиться, що держава гарантуватиме гідне забезпечення солдата і коли він служить, і коли стає ветераном.

Команда Зеленського має намір всіх військовослужбовців забезпечити службово-посадовим житлом. Ті, хто має вислугу понад 20 років, забезпечуватимуться квартирами через накопичувальні цільові програми, довгострокове та іпотечне кредитування.

"Ми забезпечимо прозорість державного оборонного замовлення та створимо конкурентні умови для приватного бізнесу та державних підприємств". – зазначається у "доктрині".

Армія за нового президента має отримати сучасну високотехнологічну зброю. Пріоритет – засоби розвідки, протиповітряна оборона, зв'язок, засоби радіоелектронної боротьби.

Що стосується "Укроборонпрому", то його буде позбавлено функцій щодо формування військово-технічної політики. Натомість формуванням та реалізацією військово-промислової політики буде займатися новий центральний орган виконавчої влади.

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Що таке "Укроборонпром"? Це державний концерн, до складу якого входять багатопрофільні підприємства різних галузей оборонної промисловості України. Це, зокрема, ті, що працюють у сферах розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.



Наразі в рамках концерну створюють вертикально та горизонтально інтегровані науково-виробничі об’єднання за галузевим принципом (кластери). Керівництво об’єднання стверджує, що це дозволить вдосконалити систему управління підприємствами, створити максимально можливі замкнути технологічні цикли виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки, продукції як для цивільних, так і подвійного використання.



"Укроборонпром" підпорядковується українському Міноборони. Його було створено у 2010 році у рамках адміністративної реформи. Сьогодні до його складу загалом входить понад 100 підприємств військово-промислового комплексу України (125 державних і казенних, а також 9 акціонерних товариств).

Крім того, представники президента переконують, що більшість оборонних закупівель буде переведено на електронні майданчики без можливості втручання у процес їхньої роботи. Ціна буде лише одним із критеріїв визначення переможця.

Що варто знати про Зеленського-президента: дивіться відео

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента? Екс-лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Крім того, у своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського