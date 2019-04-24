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      Апаршин розповів, що хоче змінити у Міноборони, якщо стане міністром

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      Апаршин заявив, що готовий очолити Міністерство оборони за президентства Зеленського
      Апаршин заявив, що готовий очолити Міністерство оборони за президентства Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Член команди майбутнього президента України Володимира Зеленського, військовий експерт Іван Апаршин розповів, що готовий очолити Міністерство оборони. Він додав, що на посаді міністра хотів би змінити систему планування та управління в оборонному відомстві.

      Апаршин під час інтерв’ю телеканалу ZIK пояснив, що розуміє, як функціонує Міноборони. Тому, якщо його кандидатуру погодить Володимир Зеленський – очолить відомство.

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      "Чи готовий я сьогодні до виконання обов’язків міністра оборони? – Готовий. Не тому, що я такий розумний. Просто я пройшов той шлях, який дає мені підстави говорити, що я на сьогодні чітко розумію, як функціонує Міністерство оборони, як центральний орган виконавчої влади, який формулює та реалізує політику в сфері оборони" – сказав Апаршин.

      На його думку, аби виграти війну проти Росії на Донбасі, "потрібно змінити інструмент", яким можна цей конфлікт або завершити, або мінімізувати його наслідки.

      Експерт також нагадав, що, міністром оборони України є цивільна людина. У цьому є певний недолік.

      Згідно із законом про нацбезпеку ми зможемо обрати на цю посаду цивільну людину, яка взагалі не розуміє форми і способи застосування Збройних сил і як взагалі проводити операції, а це ж так написано в законі. Хто той наш "мудрий" законодавець, який вписав цивільну людину в норму закону?.. Ви ж сьогодні ухвалюєте закон, який більш менш схожий на НАТОвський, в їхніх країнах така система, а навіщо ви міністра оборони ставите в таку ситуацію?,
      – додав він.

      Член команди Зеленського зазначив, що найперше змінив би систему планування та управління в оборонному відомстві.

      "Система має базуватися на трьох принципах: той, хто планує оборону держави та застосування Збройних сил – це одна сфера управління, туди залучений і президент, і інші органи центральної виконавчої влади. Друге, це та система, яка готує саме війська та сили, відповідно до тих завдань, що визначає перший елемент, але вони їх ніколи не застосовують. І третя система – це той, хто приймає ці війська і сили і їх застосовує. На кожному рівні розділення функцій. На кожному рівні професійно підготовлені люди під функції. У нас сьогодні вся система на всіх етапах єдина, відповідальності – нуль, залучення – нуль", – заявив Апаршин.

      Хто такий Іван Апаршин? Професійний військовий, працював у Міністерстві оборони за керівництва Анатолія Гриценка. Саме його Гриценко хотів призначити майбутнім міністром оборони у разі обрання президентом та порадив його Володимиру Зеленському як фахівця в оборонній сфері.

      Він працював на офіцерських посадах у Генштабі Збройних сил України та в Міноборони, а за часів президентства Януковича був начальником управління експертизи у сфері безпеки і оборони Секретаріату уряду.

      Щодо армії, то Апаршин переконаний, що "Українське військо має бути професійне та добровільне, посилене сучасною системою територіальної оборони та активно діючим резервом".

      Хто перемагає на виборах президента? В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 100% голосів – Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Тому, відрив між кандидатами – майже 49%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Міністерство оборони України Збройні сили України Президентські вибори 2019
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