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      Апаршин рассказал, что хочет изменить в Минобороны, если станет министром

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      Апаршин заявил, что готов возглавить Министерство обороны при президентстве Зеленского
      Апаршин заявил, что готов возглавить Министерство обороны при президентстве Зеленского / Фото из открытых источников

      Член команды будущего президента Украины Владимира Зеленского, военный эксперт Иван Апаршин рассказал, что готов возглавить Министерство обороны. Он добавил, что на посту министра хотел бы изменить систему планирования и управления в оборонном ведомстве.

      Апаршин во время интервью телеканалу ZIK пояснил, что понимает, как функционирует Минобороны. Поэтому, если его кандидатуру согласует Владимир Зеленский –  возглавит ведомство.

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      "Готов ли я сегодня к исполнению обязанностей министра обороны? – Готов. Не потому, что я такой умный. Просто я прошел тот путь, который дает мне основания говорить, что я сегодня четко понимаю, как функционирует Министерство обороны, как центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует политику в сфере обороны", – сказал Апаршин.

      По его мнению, чтобы выиграть войну против России на Донбассе, "нужно изменить инструмент", которым можно этот конфликт или завершить, или минимизировать его последствия.

      Эксперт также напомнил, что министром обороны Украины является гражданский человек. В этом есть определенный недостаток.

      Согласно закону о нацбезопасности мы сможем избрать на эту должность гражданского человека, который вообще не понимает формы и способы применения Вооруженных сил и как вообще проводить операции, а это ведь так написано в законе. Кто тот наш "мудрый" законодатель, который вписал гражданского человека в норму закона?.. Вы же сегодня принимаете закон, который более менее похож на Натовский, в их странах такая система, а зачем вы министра обороны ставите в такую ситуацию?,
      – добавил он.

      Член команды Зеленского отметил, что в первую очередь изменил бы систему планирования и управления в оборонном ведомстве.

      "Система должна базироваться на трех принципах: тот, кто планирует оборону государства и применения Вооруженных сил – это одна сфера управления, туда вовлечен и президент, и другие органы центральной исполнительной власти. Второе, это та система, которая готовит именно войска и силы, согласно тем задачам, которые определяет первый элемент, но они их никогда не применяют. И третья система – это тот, кто принимает эти войска и силы и их применяет. На каждом уровне разделение функций. На каждом уровне профессионально подготовленные люди под функции. У нас сегодня вся система на всех этапах Единая, ответственности – ноль, привлечение – ноль", – заявил Апаршин.

      Кто такой Иван Апаршин?Профессиональный военный, работал в Министерстве обороны при руководстве Анатолия Гриценко. Именно его Гриценко хотел назначить будущим министром обороны в случае избрания президентом и посоветовал его Владимиру Зеленскому как специалиста в оборонной сфере.

      Он работал на офицерских должностях в Генштабе Вооруженных сил Украины и Минобороны, а во времена президентства Януковича был начальником управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата правительства.

      Относительно армии, то Апаршин убежден, что "Украинское войско должно быть профессиональное и добровольное, усиленное современной системой территориальной обороны и активно действующим резервом".

      Кто победил на выборах президента?В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 100% голосов – Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Поэтому, отрыв между кандидатами – почти 49%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.

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      Теги: Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
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