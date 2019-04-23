Что обещает сделать команда Зеленского в оборонном секторе Украины

Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, военный эксперт Иван Апаршин очертил ключевые позиции относительно сферы национальной безопасности и обороны Украины, на которых будет настаивать команда лидера президентских выборов.

Армия будет профессиональной и добровольной

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Не будет позорного принудительного призыва, написал Апаршин в своем блоге на сайте издания "Обозреватель". Он планирует усилить армию постоянно действующим резервом и системой территориальной обороны.

К управлению армией будут привлечены боевые офицеры

Это будут офицеры, которые нацелены на победу и способны сохранить жизнь солдата.

Бюджет Минобороны будет максимально открытым для общественности

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Каждый человек будет иметь возможность проконтролировать каждую копейку, эффективность использования и доведения ее до солдата. Апаршин убеждает, что команда Зеленского не собирается продолжать практику сокрытия расходов на какие-то закрытые программы и непонятные никому проекты.

А эти открытость и эффективность позволят увеличить размер денежного обеспечения военнослужащих и довести уровень этого обеспечения до уровня, как в странах-членах НАТО.

Государство обеспечит военнослужащему достойную жизнь

Достойную жизнь – и в то время, когда военный служит, и когда он уже уволен в запас или в отставку. Служебное бытовое жилье – в кратчайшие сроки. Социальный пакет для военнослужащих, куда входит медицинское страхование, возможность обучения в высших военных учебных заведениях, поддержка семей военнослужащих и так далее.

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Отдельный вопрос – добровольцы

Все граждане Украины, которые принимали участие в отражении агрессии и которые до этого времени еще не получили удостоверение участника боевых действий, или документально не подтверждено, что они являются участниками боевых действий – по каждому персонально будет изучено состояние дел и по каждому персонально будет принято решение. Апаршин уверяет, что команда думает над этим вопросом – с привлечением добровольцев.

Государственный оборонный заказ

Он будет максимально в открытом доступе. Бизнес получит конкурентные условия работы на рынке развития вооружений. Условия для всех будут равными – и для государственного бизнеса, и для частного. Армия получит сверхсовременное высокотехнологичное оружие, а государственный оборонный заказ станет стимулом развития фундаментальной науки и прорывных технологий.

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"Укроборонпром" будет реформирован

"Укроборонпром" будет лишен полномочий по формированию военно-технической политики. Появится центральный государственный орган исполнительной власти, который будет отвечать за формирование и реализацию военно-промышленной политики.

Силы безопасности и обороны продолжат сотрудничество с НАТО и соответствующими структурами ЕС

В частности – сотрудничество по решению вопросов достижения взаимосовместимости при проведении возможных совместных операций. Апаршин убеждает, что команда четко будет поддерживать выполнение тех мероприятий, которые заложены в ежегодную Национальную программу сотрудничества "Украина – НАТО" под эгидой комиссии "Украина – НАТО".

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Некоторые из этих вопросов реально решить за три месяца, уверен член команды Зеленского. На выполнение некоторых понадобится год.

Могу совершенно точно заверить: все, кто каким-то образом причастен ко многочисленным полукриминальным схемам относительно горюче-смазочных материалов, нарушениям в системе обеспечения ВСУ, не избегут ответственности,

– подчеркнул Апаршин.

Он добавил, что документы по всем этим должностным лицам передадут в прокуратуру для принятия соответствующего решения. Очевидно: посадки будут, убежден военный эксперт.

Правда о войне на Донбассе

В ближайшее время будет обнародована правда об Иловайске, Дебальцевом, начале войны в 2014 году, захвате Крым. Эта правда будет максимально доведена до логического завершения, обещает Апаршин. Чиновники, которые принимали решения или бездействовали там, где нужно было действовать, будут привлечены к ответственности.

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