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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ

      У Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией в Украине

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      У Зеленского назвали первые шаги борьбы с коррупцией
      У Зеленского назвали первые шаги борьбы с коррупцией / Фото из открытых источников

      Команда лидера президентских выборов Владимира Зеленского для борьбы с коррупцией планирует отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес.

      Об этом рассказала глава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Галина Янченко, которая является членом команды Зеленского, в эфире "Громадского".

      Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущено, Специализированная антикоррупционная прокуратура, надеюсь, тоже, по крайней мере руководство,
      – сказала она.

      Антикоррупционная деятель добавила, что также важным шагом является уменьшение давления на бизнес украинцев.

      "Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят – и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция! Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому надо создать единый орган, который будет заниматься хозяйственными и финансовыми делами, а бизнес будет заниматься тем, что и должен делать – развивать экономику", – отметила Янченко.

      Добавим, что в предвыборной программе Владимира Зеленского есть пункт относительно отмены полномочий всех правоохранительных органов расследовать экономические преступления, а также создания отдельного органа для расследования таких дел. Также кандидат обещал активно бороться с коррупцией и способствовать прозрачной и беспрепятственной работе антикоррупционных органов, в частности Высшему антикоррупционному суду.

      Какие официальные результаты выборов президента?В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов – Владимир Зеленский сейчас получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. Поэтому, отрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.

      В то же время, согласно окончательным результатам экзит-пола Владимир Зеленский получает 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

      Зеленский победил во втором туре выборов: видео

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Бизнес САП НАПК Владимир Зеленский Коррупция Выборы Президента 2019
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