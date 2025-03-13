Про це пише 24 Канал з посиланням на виступ Володимира Зеленського.

Дивіться також "Перемир'я з нюансами" та вдячність Трампу: головне із заяв Путіна про війну в Україні

Зеленський про план щодо миру

За словами президента, якщо тиску США та всього світу на Росію буде достатньо, то з'явиться можливість почати робити сильні дипломатичні кроки заради справедливого миру в Україні. Та почати створювати план реального завершення війни і гарантування безпеки українцям.

Сподіваємось, що ця міжнародна робота спрацює і тиша в небі, тиша на морі, на фронті допоможе миру. (...) Абсолютно треба тиснути на Росію, щоб мир був. Але ми знаємо, з ким маємо справу, тож ілюзій немає. Ми знаємо, що Росія може затягувати війну, і тому весь світ має бути готовий реагувати,

– сказав Зеленський.

Довідка. Рамадан – місяць обов'язкового для мусульман посту, священний місяць ісламу. А іфтар – це розговіння, вечірній прийом їжі під час місяця Рамадан. Він може бути й офіційним заходом, коли беруть участь політики. Наприклад, у США лідер держави бере участь в іфтарі з 1996 року. В Україні президент бере участь в іфтарі з 2023 року.

Цікаво, що на BBC вийшла стаття, в якій сказано: світ поки не має бачення, як завершити війну. Журналісти анонімно поговорили з джерелами, і ті повідомили, що наразі забагато протиріч і неясності.