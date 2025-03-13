Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.

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Зеленский о плане по миру

По словам президента, если давления США и всего мира на Россию будет достаточно, то появится возможность начать делать сильные дипломатические шаги ради справедливого мира в Украине. И начать создавать план реального завершения войны и обеспечения безопасности украинцам.

Надеемся, что эта международная работа сработает и тишина в небе, тишина на море, на фронте поможет миру. (...) Абсолютно надо давить на Россию, чтобы мир был. Но мы знаем, с кем имеем дело, поэтому иллюзий нет. Мы знаем, что Россия может затягивать войну, и поэтому весь мир должен быть готов реагировать,

– сказал Зеленский.

Справка. Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста, священный месяц ислама. А ифтар – это разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Он может быть и официальным мероприятием, когда участвуют политики. Например, в США лидер государства участвует в ифтаре с 1996 года. В Украине президент участвует в ифтаре с 2023 года.

Интересно, что на BBC вышла статья, в которой сказано: мир пока не имеет видения, как завершить войну. Журналисты анонимно поговорили с источниками, и те сообщили, что пока много противоречий и неясности.