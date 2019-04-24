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      Заявление Зеленского о судьбе нормандского формата прокомментировали в ОБСЕ

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      Зеленский: Общение в нормандском формате следует перезагрузить
      Зеленский: Общение в нормандском формате следует перезагрузить / "Голос Америки"

      В ОБСЕ рады, что Владимир Зеленский, наиболее вероятный победитель президентских выборов в Украине 2019 года, заявил о намерении продолжать минский процесс и действовать в рамках нормандского формата.

      Что сказали в ОБСЕ по поводу заявления Зеленского

      Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил: "Я приветствую заявление избранного президента Владимира Зеленского". И привел слова Зеленского, которые имел в виду: "Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате и продолжать минский процесс". Это Сайдик сказал после заседания ТКГ в Минске в среду, 24 апреля, пишет Интерфакс.

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      Кроме выражения поддержки словам Зеленского, Сайдик напомнил, что "21 апреля с ОРЛО были переданы 60 заключенных, которые связаны с конфликтом для дальнейшего отбывания наказания на территории, подконтрольной правительству Украины".

      Что такое нормандский формат?
      Сейчас это переговоры в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия. Впервые он был введен 6 июня 2014 года. Название происходит от встречи руководителей указанных государств, которая впервые состоялась в городке Бенувиль, что во французской Нормандии. Главной темой переговоров в нормандском формате является решение проблемы вооруженного конфликта на Донбассе.

      Зеленський\
      Зеленский заявил о необходимости кадровых изменений в рамках нормандского формата

      Что говорил Зеленский о нормандском формате

      Владимир Зеленский перед голосованием во втором туре выборов президента Украины заявил, что переговоры в нормандском формате будут продолжаться, однако – они требуют перезагрузки и обновления состава участников переговоров.

      Мы будем действовать в любом случае в рамках нормандского формата. Мы будем продолжать минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут кадровые замены,
      – сказал на брифинге в Киеве Зеленский.

      Также перед выборами Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости расширения нормандского формата путем привлечения к переговорам представителей Великобритании и США.

      КАК ОБСУЖДАЮТ МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ В УКРАИНЕ И МИРЕ

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Украина – Россия Минские договоренности ОБСЕ Нормандский формат
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