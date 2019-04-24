Заявление Зеленского о судьбе нормандского формата прокомментировали в ОБСЕ

В ОБСЕ рады, что Владимир Зеленский, наиболее вероятный победитель президентских выборов в Украине 2019 года, заявил о намерении продолжать минский процесс и действовать в рамках нормандского формата.

Что сказали в ОБСЕ по поводу заявления Зеленского

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил: "Я приветствую заявление избранного президента Владимира Зеленского". И привел слова Зеленского, которые имел в виду: "Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате и продолжать минский процесс". Это Сайдик сказал после заседания ТКГ в Минске в среду, 24 апреля, пишет Интерфакс.

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Кроме выражения поддержки словам Зеленского, Сайдик напомнил, что "21 апреля с ОРЛО были переданы 60 заключенных, которые связаны с конфликтом для дальнейшего отбывания наказания на территории, подконтрольной правительству Украины".

Что такое нормандский формат?

Сейчас это переговоры в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия. Впервые он был введен 6 июня 2014 года. Название происходит от встречи руководителей указанных государств, которая впервые состоялась в городке Бенувиль, что во французской Нормандии. Главной темой переговоров в нормандском формате является решение проблемы вооруженного конфликта на Донбассе.



Зеленский заявил о необходимости кадровых изменений в рамках нормандского формата

Что говорил Зеленский о нормандском формате

Владимир Зеленский перед голосованием во втором туре выборов президента Украины заявил, что переговоры в нормандском формате будут продолжаться, однако – они требуют перезагрузки и обновления состава участников переговоров.

Мы будем действовать в любом случае в рамках нормандского формата. Мы будем продолжать минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут кадровые замены,

– сказал на брифинге в Киеве Зеленский.

Также перед выборами Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости расширения нормандского формата путем привлечения к переговорам представителей Великобритании и США.

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