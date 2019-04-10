Россия шантажом сорвала переговоры по Донбассу в Минске

Российская сторона снова сорвала переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко в Facebook написала, что представители России отказываются от работы в трехстороннем формате ОБСЕ.

Читайте также: Это не чужая нам страна, – Лукашенко с Сайдиком обсудили урегулирование конфликта на Донбассе

Российская сторона во время переговоров шантажировала Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО" и напомнила, что ждет результатов выборов в Украине.

"Российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп... Ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы оппонентов президента Порошенко об "автономных" поездках "будущего нового президента" в оккупированные РФ Донецк и Луганск и другой прокремлевский бред. Запахло реваншем", – написала Геращенко.

Российские представители в очередной раз отказались обсуждать вопрос освобождения заложников и политзаключенных до выборов.

Что известно о политзаключенных в России? В тюрьмах РФ сейчас удерживают более 80 граждан Украины из-за их политических убеждений и проукраинской гражданской позиции. Среди задержанных – Олег Сенцов, Станислав Клих, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов и 24 захваченных на Азове моряка.

Что такое минские договоренности? Это комплекс мероприятий, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и представителей самопровозглашенных республик с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Состоят из безопасного и политического блоков. Первые два пункта предусматривают прекращение огня и отвод тяжелого вооружения сторонами конфликта.