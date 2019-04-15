Беларусь готова усилить помощь Украине на Донбассе, но есть условие, – Лукашенко

Беларусь готова усилить свою роль в урегулировании конфликта на Донбассе, где продолжается российско-украинская война, но при условии, что об этом договорятся и попросят лидеры Украины и РФ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что его страна делает все возможное, чтобы сделать свой вклад для достижения мира на Донбассе, передает БЕЛТА. Минские договоренности не выполняются, а сами переговоры являются "никуда не годным процессом".

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Я откровенно высказался: если договорятся два президента – России и Украины, Путин и Порошенко – и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы выполнить эту роль. Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники – мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу,

– заявил Лукашенко.

Однако, если Украина и страна-агрессор Россия договорятся и выделят для Беларуси какую-то роль в мирном процессе на Донбассе – то белорусы постараются ее выполнить.

Также, Лукашенко пожаловался, что как только начинает говорить об Украине, то об него "начинают вытирать ноги то в России, то в Украине".

Кроме того, ситуация на Донбассе до сих пор имеет опасное влияние на Беларусь.

"Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови – это тоже очень опасная тенденция. Что там говорить: страна расположена рядом с нами, поэтому, хочу я этого или нет, хочет ли белорусский народ этого или нет, я и белорусский народ втянуты в этот конфликт", – отметил он.

Белорусский лидер добавил, что "война идет буквально за забором", поэтому он делает все возможное для мира, чтобы обеспечить работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

Накануне Лукашенко встретился со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком. Он подчеркнул, что Беларусь готова и далее прилагать усилия и поддерживать процесс мирного урегулирования на Донбассе и сделать все возможное, чтобы восстановить в мир в Украине.

Что такое минские договоренности?Это комплекс мероприятий, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и представителей самопровозглашенных республик с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Состоят из блока по безопасности и политического блока. Первые два пункта предусматривают прекращение огня и отвод тяжелого вооружения сторонами конфликта.



Однако, Россия не придерживается договоренностей и постоянно обстреливает украинские позиции на Востоке.