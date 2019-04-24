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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Эксперт из США оценил позицию Зеленского относительно перезагрузки минских соглашений

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      Перезагрузить Минские соглашения – отличная идея – американский эксперт
      Перезагрузить Минские соглашения – отличная идея – американский эксперт / Голос Америки

      Идея лидера президентских выборов Владимира Зеленского относительно перезагрузки минского процесса является замечательной. Однако стоит помнить, что путь к установлению мира в Украине зависит от усиления международного давления на Россию.

      Минский процесс не сработал от первых договоренностей в сентябре 2014 года и впоследствии в феврале 2015 года, считает бывший помощник госсекретаря США и аналитик Института Маккейна Дэвид Креймер, пишет "Радио Свобода"

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      Эксперт отметил, что "положение зашло в тупик". Поэтому обновление минских договоренностей не является плохой идеей.

      Если у господина Зеленского есть идеи, как это сдвинуть с места, – прекрасно. Я лично не уверен, что минский процесс – это верный путь. Но это единственный процесс, который существует, и он не включает Соединенные Штаты,
      – отметил при этом Креймер.

      Американский аналитик также отметил, что не уверен относительно присоединения к этому процессу США, ведь "русские на это не согласятся".

      "В США есть замечательный переговорщик – Курт Волкер, специальный посланник Государственного департамента. Это ситуация, когда очевидны виновник и жертва. Виновник – это путинская Россия, а жертва – Украина. Россия вторглась в Украину, а не наоборот. Поэтому надо усилить международное давление на Кремль, чтобы Россия уважала территориальную целостность и суверенитет Украины", – добавил он.

      Креймер уверен, что Путин не изменит своей политики, пока не будет большего международного давления и дополнительных санкций со стороны США, Канады, ЕС. Поэтому цена за агрессию должно стать для Кремля все больше.

      Также стоит помнить, что минский процесс не включает Крым. А мы никогда не признаем незаконной аннексии и оккупации Крыма. Поэтому – больше давления Запада  больше поддержки Украины, чтобы она могла себя защищать, и больше единства, насколько это возможно,
      – сказал эксперт.

      Отметим, победитель президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что сохранит нормандский формат и минские договоренности. При этом он анонсировал кадровые изменения и "мощную информационную войну".

      Что такое минские договоренности?
      Это комплекс мероприятий, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и представителей самопровозглашенных республик с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Состоят из безопасного и политического блоков. Первые два пункта предусматривают прекращение огня и отвод тяжелого вооружения сторонами конфликта.

      ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.

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      Теги: Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Минские договоренности Новости США Владимир Зеленский
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