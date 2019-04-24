Експерт із США оцінив позицію Зеленського щодо перезавантаження мінських угод

Ідея лідера президентських виборів Володимира Зеленського щодо перезавантаження мінського процесу є чудовою. Однак варто пам’ятати, що шлях до встановлення миру в Україні залежить від посилення міжнародного тиску на Росію.

Мінський процес не спрацював від перших домовленостей у вересні 2014 року і згодом у лютому 2015 року, вважає колишній помічник держсекретаря США та аналітик Інституту Маккейна Дейвід Креймер, пише "Радіо Свобода".

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Експерт наголосив, що "становище зайшло в глухий кут". Тому оновлення мінських домовленостей не є поганою ідеєю.

Якщо в пана Зеленського є ідеї, як це зрушити з місця, – чудово. Я особисто не певен, що мінський процес – це вірний шлях. Але це єдиний процес, який існує, і він не включає Сполучені Штати,

– зазначив при цьому Креймер.

Американський аналітик також зауважив, що не певен щодо приєднання до цього процесу США, адже "росіяни на це не погодяться".

"У США є чудовий переговорник – Курт Волкер, спеціальний посланець Державного департаменту. Це ситуація, коли є очевидними винуватець і жертва. Винуватець – це путінська Росія, а жертва – Україна. Росія вторглася в Україну, а не навпаки. Тому треба посилити міжнародний тиск на Кремль, щоб Росія поважала територіальну цілісність і суверенітет України", – додав він.

Креймер впевнений, що Путін не змінить своєї політики, доки не буде більшого міжнародного тиску і додаткових санкцій із боку США, Канади, ЄС. Тому ціна за агресію має ставати для Кремля все більшою.

Також варто пам’ятати, що мінський процес не включає Криму. А ми ніколи не визнаємо незаконної анексії й окупації Криму. Тому – більше тиску Заходу, більше підтримки України, щоб вона могла себе захищати, і більше єдності, наскільки це можливо,

– сказав експерт.

Зазначимо, переможець президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що збереже нормандський формат і мінські домовленості. При цьому він анонсував кадрові зміни та "потужну інформаційну війну".

Що таке мінські домовленості?Це комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Домовленості складаються з безпекового і політичного блоків. Перші два пункти передбачають припинення вогню і відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.

ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.