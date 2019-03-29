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      Реально ли договориться с Россией касаемо мира на Донбассе

      27 Читати новину українською
      Почему Россия никогда не договорится с Украиной касаемо мира на Донбассе
      Почему Россия никогда не договорится с Украиной касаемо мира на Донбассе / Соцсети

      С никаким украинским политиком, даже с тем, кто перед ней встанет на колени, Россия никогда не договорится относительно оккупированных территорий. А все потому, что Кремль не только навсегда хочет присутствовать в Украине, но и хочет захватить всю ее территорию.

      Как отметил журналист Роман Цимбалюк, многие из кандидатов в президент спекулируют темой мира и попыток договориться с Россией относительно ситуации на Донбассе.

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      "Некоторые говорят, что встанут перед Путиным на колени, чтобы договариваться о мире. Это неплохой путь решения проблемы, но в этом случае россияне поступят так: они, скорее всего, отрубят голову тому, кто встал на колени. Потому что они по-другому не понимают. Для них, если ты встал на колени, значит ты сдался, поэтому твоя голова уже ничего не стоит", – считает он.

      Как поясняет журналист, вот такие нравы, и никуда ты от них не денешься.

      "Кто-то говорит, что нужно срочно вернуться к вопросу войны и мира в рамках Будапештского меморандума (согласно этому документу, США, Россия и Великобритания обязались, в частности, защищать суверенитет и территориальную целостность Украины как следствие присоединения официального Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия – 24 канал). Но какая интересная загогулина, россияне неоднократно, прямым текстом авторов таких предложений отправляли на три буквы", – подчеркнул Цимбалюк.

      По его словам, дело в том, что Москва не собирается садиться за стол переговоров в рамках Будапештского меморандума. Поскольку, согласно ему, Крым – это Украина, и под этим стоит подпись российского президента. Поэтому, те, кто собирается посадить Россию за стол переговоров и размышляют над Будапештом-2, нагло лгут своим избирателям.

      Российские чиновники самого высокого уровня совершенно откровенно и прямо заявляют о том, что для них в рамках взаимоотношений с Украиной есть только один документ – он называется минскими соглашениями. И там о Крыме не упоминается. Эти договоренности они рассматривают таким образом, чтобы Россия навсегда осталась на оккупированном Донбассе и получила возможность иметь право вето на любое внутриполитическое решение Украины,
      – отметил журналист.

      В то же время представитель СМИ добавляет, что политики из России об этом говорят прямо, а наши продолжают убеждать граждан Украины о том, что можно с русскими как-то договориться решить вопрос войны и мира, то есть зафиксировать нынешний статус-кво.

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      "Можно, конечно попробовать, но проблема заключается в том, что уровень амбиций здесь – совсем другой, и очень часто можно услышать от товарищей с российскими паспортами о том, что нам нужна вся Украина", – подытожил Цимбалюк.

      22 марта в Москву, так сказать, договариваться относительно российско-украинских отношений, в частности экономических, ездили бывший "оппоблоковец" и кандидат в президенты Юрий Бойко и кум Путина Виктор Медведчук.

      "Отношения Украины и России крайне важны для нашей экономики. Сегодня они переживают тяжелый период в своей истории. Для нас очень важным является возвращение наших товаров и нашей продукции на российский рынок", – заявлял Бойко.

      Также он отметил, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту газа через территорию Украины после завершения действующего соглашения.

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      В Украине же эти заявления и такой визит восприняли прогнозируемо негативно.

      Война между Россией и Украиной произошла не по вине Украины. Янукович призвал войска. Но понятно, что главный организатор с одной стороны надеется нас заставить стать на колени и сдаться в плен, а с другой – закрывает своим гражданам глаза на внутренние проблемы,
      прокомментировал нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.

      А Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, выразил мнение, что Бойко с Медведчуком ездили в Россию, чтобы обсудить, как Украину снова повесить на газовую иглу, а также обсудить союзы, которые будут созданы против Украины после парламентских и президентских выборов.

      "Что они поехали туда вымаливать Какие экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руки, ползли на коленях и просили у Путина? Эти поползли, а другие здесь с экранов телевидения информируют, что они здесь станут на колени и будут петь. Друзья хочу напомнить всем – Москва слезам не верит ", – отметил он.

      По словам гаранта, Россия уже не осмелится масштабно атаковать Украину на Донбассе, поэтому разными способами пытается изменить украинскую власть изнутри – на лояльную к Кремлю.

      какую политику сегодня ведет кремль относительно украины:
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Минские договоренности Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Новости политики
      Источник: 24 канал
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