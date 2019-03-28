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      Если Россия захватит Украину, она решит много вопросов, – журналист

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      Россияне видят урегулирование конфликта с Украиной, собственно методом ее ликвидации, – Цимбалюк
      Россияне видят урегулирование конфликта с Украиной, собственно методом ее ликвидации, – Цимбалюк / Фото из открытых источников

      Нет страны – нет проблемы, что соответствует российской логике. Поэтому Кремль и хочет захватить Украину, чтобы решить многие вопросы относительно Украины, в частности урегулирования конфликта с ней. А в стране-агрессоре это видят лишь методом ее ликвидации.

      Как считает украинский журналист Роман Цимбалюк, на выборах президента 2019 года необходимо будет выбрать здесь человека, который достойно сможет ответить на вопрос, как обеспечить безопасность страны.

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      По его словам, в Украине есть очень много граждан, которые устали от войны и хотят мира, но война их никак не касается.

      "Согласно социсследованиям, вопрос войны и мира с Россией занимает ключевую позицию, включая бедность и коррупцию. Если не будет безопасности, то, как результат, российская экспансия будет продолжаться, и не будет государства Украины. Следовательно, вопросы борьбы с бедностью и коррупцией просто исчезнут", – убеждает представитель СМИ.

      В то же время он подчеркнул, нет страны – нет проблемы: собственно, так выглядит российская логика.

      Если они полностью захватят Украину, то решат много вопросов. Прежде всего, они избавятся от проблем и угрызений совести. Российская элита прекрасно понимает, какие преступления она совершает против Украины. Но россияне видят урегулирование конфликта с Украиной, собственно, методом ее ликвидации,
      - подытожил Цимбалюк.

      Недавно появилась информация, что оккупационные власти на Востоке Украины планируют массовую выдачу российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. По данным российских СМИ, для этого уже завезли туда полмиллиона бланков.

      Кроме того, подливает масла в огонь и то, что Кремль очень часто устраивает военные учения на еще одной оккупированной территории, а именно в Крыму.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ:

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики
      Источник: 24 канал
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