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      Россия арестовала девятерых крымских татар

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      Российский суд в аннексированном Крыму 27 марта взял под стражу девятерых крымских татар. Их подозревают в причастности к деятельности запрещенной в России организации "Хизб-ут-Тахрир".

      В эфире 24 канала активист "Крымской солидарности" Рауль Диттанов сообщил, что подозреваемые будут за решеткой до 15 мая 2019 года.

      Читайте также: Россия задержала 20 крымских татар: появилась резкая реакция США

      28 марта Россия выберет меры для еще 11 задержанных крымскотатарских активистов.

      Что известно о задержании крымских татар в Крыму?
      27 марта российская ФСБ, полиция и гвардия ворвались в меньшей мере 25 домов крымских татар в аннексированном Крыму. Их подозревают в участии в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Журналист Антон Наумлюк у себя на Facebook-странице написал, что управление ФСБ сообщило о 20 задержанных крымских татар.

      ПРИТЕСНЕНИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

       
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      Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
      27 марта
      1860
      Теги: Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Крымские татары Новости Украины
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