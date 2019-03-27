Россия арестовала девятерых крымских татар
Российский суд в аннексированном Крыму 27 марта взял под стражу девятерых крымских татар. Их подозревают в причастности к деятельности запрещенной в России организации "Хизб-ут-Тахрир".
В эфире 24 канала активист "Крымской солидарности" Рауль Диттанов сообщил, что подозреваемые будут за решеткой до 15 мая 2019 года.
Читайте также: Россия задержала 20 крымских татар: появилась резкая реакция США
28 марта Россия выберет меры для еще 11 задержанных крымскотатарских активистов.
Что известно о задержании крымских татар в Крыму?
27 марта российская ФСБ, полиция и гвардия ворвались в меньшей мере 25 домов крымских татар в аннексированном Крыму. Их подозревают в участии в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Журналист Антон Наумлюк у себя на Facebook-странице написал, что управление ФСБ сообщило о 20 задержанных крымских татар.
ПРИТЕСНЕНИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ