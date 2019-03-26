12:58
26 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Угроза для Путина – Шнуров идет в политику. Пророк сказал, что Лазарев пабедит
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, 25 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Оккупанты задержали двух активистов на админгранице с Крымом

      17 Читати новину українською
      Задержанные Ремзи Бекиров и Руслан Сулейманов
      Задержанные Ремзи Бекиров и Руслан Сулейманов / 24 канал

      Российские пограничники задержали на админгранице Украины с оккупированным Крымом двух активистов общественной инициативы "Крымская солидарность" Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова.

      Об этом в социальных сетях сообщают представители инициативы и журналисты.

      Известно, что задержали активистов, якобы, из-за подозрения в легальности документов. Более 3 часов задержанных держат на пункте пропуска "Каланчак".

      Как сообщили в инициативе, жена Ремзи Бекирова несколько раз звонила на горячую линию пограничной ФСБ России. По словам сотрудника этой службы, с задержанными активистами "проводятся мероприятия и составляются процессуальные документы".

      Оба активиста – постоянные слушатели на политических "судебных процессах" в Крыму и организаторы акций и одиночных пикетов в поддержку крымских татар, которых преследует оккупационная власть.

      Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму российские спецслужбы проводят обыски в домах крымскотатарских активистов. Известно о трех задержанных. К тем, у кого ухудшилось самочувствие во время "налета" ФСБшников, врачей не пускают.

      Также недавно стало известно, что Россия выдала новые учебники по истории Крыма за 10-й класс со своей – пропагандистской версией событий. В учебнике написано, что крымские татары якобы активно помогали нацистам во Второй мировой войне.

      blog_ava
      Серьезно изменить рейтинги кандидатов в президенты может только один фактор, – политолог
      сегодня
      3310
      Теги: ФСБ Аннексия Крыма Крымские татары Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      сегодня , 12:07 Інвестиції в Україну: чому українці можуть лише мріяти про іноземних інвесторів?
      Артем Овдієнко 233
      Национальная гвардия: кого и от кого она защищает
      сегодня , 09:01 Национальная гвардия: кого и от кого она защищает
      Євгенія Мазур 1
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      25 марта , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      427
      В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      сегодня , 08:40 В самолете президента Польши Леха Качиньского нашли следы взрывоопасных материалов
      Злой Одессит 1323
      Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      сегодня , 07:39 Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      662
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Курс валют на 17 января: валюта резко подешевела
       17 января , 08:31
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Украинцам станет труднее пробиться в АПЛ – FA планирует ужесточить лимит легионеров в клубах чемпионата Англии
       13 ноября 2018 , 14:55
      Рамный "Запорожец-вездеход" за 2 тысячи долларов: фото
       27 декабря 2018 , 18:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук