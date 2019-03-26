Оккупанты задержали двух активистов на админгранице с Крымом

Российские пограничники задержали на админгранице Украины с оккупированным Крымом двух активистов общественной инициативы "Крымская солидарность" Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова.

Об этом в социальных сетях сообщают представители инициативы и журналисты.

Известно, что задержали активистов, якобы, из-за подозрения в легальности документов. Более 3 часов задержанных держат на пункте пропуска "Каланчак".

Как сообщили в инициативе, жена Ремзи Бекирова несколько раз звонила на горячую линию пограничной ФСБ России. По словам сотрудника этой службы, с задержанными активистами "проводятся мероприятия и составляются процессуальные документы".

Оба активиста – постоянные слушатели на политических "судебных процессах" в Крыму и организаторы акций и одиночных пикетов в поддержку крымских татар, которых преследует оккупационная власть.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму российские спецслужбы проводят обыски в домах крымскотатарских активистов. Известно о трех задержанных. К тем, у кого ухудшилось самочувствие во время "налета" ФСБшников, врачей не пускают.



Также недавно стало известно, что Россия выдала новые учебники по истории Крыма за 10-й класс со своей – пропагандистской версией событий. В учебнике написано, что крымские татары якобы активно помогали нацистам во Второй мировой войне.