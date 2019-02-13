Россия выдала учебник по истории Крыма с пропагандой о крымских татарах

Россия выдала новые учебники по истории Крыма за 10-й класс со своей – пропагандистской версией событий. В учебнике написано, что крымские татары якобы активно помогали нацистам во Второй мировой войне.

Речь идет не только о помощи, но и о том, что крымские татары якобы служили в гитлеровской армии с оружием в руках, пишет в Facebook пользовательница Elmaz Qırımlı.

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"Общая численность крымско-татарских формирований, которые служили гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек", – написано в учебнике.

А еще там указано, что нацисты специально играли на религиозных чувствах крымских татар, чтобы добиться их лояльности. Якобы немцы закрывали православные церкви, а вместо этого открывали мечети.

Часть татар встречала оккупантов в некоторых городах и селах букетами, угощали фруктами и вином, видя в них освободителей,

– написано в пропагандистском учебнике.

Там также утверждается, что один из крымско-татарских старейшин якобы написал на имя Адольфа Гитлера меморандум, предложив сотрудничество.

Истори юКрыма будут преподавать школьникам на оккупированном полуострове с начала следующего учебного года. Школы уже начали получать такие учебники.



Отрывок из пропагандистского школьного учебника по истории Крыма

Действительно ли крымские татары помогали нацистам?

В 1930-х годах политика правительства СССР в отношении крымских татар существенно ухудшилась. Под предлогом борьбы с "местным национализмом" начались аресты крымскотатарской интеллигенции. Поэтому после того, как Крым был оккупирован нацистами, некоторые местные активисты начали сотрудничать с гитлеровской администрацией. Ими были созданы "мусульманские комитеты" в Симферополе и других городах.



Однако с немецкими оккупантами в Крыму сотрудничали не только крымские татары. Более того, среди коллаборационистов они явно были в меньшинстве, ведь руководителями "управ" в городах и поселках полуострова немцы назначали в основном русских. Только в Карасубазаре (нынешний Белогорск) "управу" возглавлял крымский татарин Мустафаев.



Такая же ситуация с вооруженными формированиями на службе в нацистских оккупантов. Нацисты действительно организовали в Крыму 6 "мусульманских" батальонов по 150 человек в каждом, однако их национальный состав был довольно пестрым. Командовали батальонами немцы, а единственным офицером-крымским татарином был майор Раим, который до войны работал бухгалтером.



Зато в Красной армии воевали свыше 2,3 тысячи офицеров-крымских татар. Девять крымских татар были удостоены звания Героев Советского Союза (в том числе знаменитый летчик Амет-Хан), еще 5 получили ордена Славы третьей степени.



Воевали крымские татары и в партизанских отрядах – например, Бекир Османов, за голову которого немецкое командование назначило награду в 100 тысяч рейхсмарок. За связь с партизанами немецкие оккупанты сожгли около ста крымскотатарских деревень.