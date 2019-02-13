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      Россия выдала учебник по истории Крыма с пропагандой о крымских татарах

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      Россия выдала учебник по истории Крыма с пропагандой о крымских татарах
      Россия выдала учебник по истории Крыма с пропагандой о крымских татарах / Facebook-страница Elmaz Qırımlı

      Россия выдала новые учебники по истории Крыма за 10-й класс со своей – пропагандистской версией событий. В учебнике написано, что крымские татары якобы активно помогали нацистам во Второй мировой войне.

      Речь идет не только о помощи, но и о том, что крымские татары якобы служили в гитлеровской армии с оружием в руках, пишет в Facebook пользовательница Elmaz Qırımlı.

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      "Общая численность крымско-татарских формирований, которые служили гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек", – написано в учебнике.

      А еще там указано, что нацисты специально играли на религиозных чувствах крымских татар, чтобы добиться их лояльности. Якобы немцы закрывали православные церкви, а вместо этого открывали мечети.

      Часть татар встречала оккупантов в некоторых городах и селах букетами, угощали фруктами и вином, видя в них освободителей,
      – написано в пропагандистском учебнике.

      Там также утверждается, что один из крымско-татарских старейшин якобы написал на имя Адольфа Гитлера меморандум, предложив сотрудничество.

      Истори юКрыма будут преподавать школьникам на оккупированном полуострове с начала следующего учебного года. Школы уже начали получать такие учебники.

      Історія Криму підручник 10 клас Росія пропаганда
      Отрывок из пропагандистского школьного учебника по истории Крыма

      Действительно ли крымские татары помогали нацистам?
      В 1930-х годах политика правительства СССР в отношении крымских татар существенно ухудшилась. Под предлогом борьбы с "местным национализмом" начались аресты крымскотатарской интеллигенции. Поэтому после того, как Крым был оккупирован нацистами, некоторые местные активисты начали сотрудничать с гитлеровской администрацией. Ими были созданы "мусульманские комитеты" в Симферополе и других городах.

      Однако с немецкими оккупантами в Крыму сотрудничали не только крымские татары. Более того, среди коллаборационистов они явно были в меньшинстве, ведь руководителями "управ" в городах и поселках полуострова немцы назначали в основном русских. Только в Карасубазаре (нынешний Белогорск) "управу" возглавлял крымский татарин Мустафаев.

      Такая же ситуация с вооруженными формированиями на службе в нацистских оккупантов. Нацисты действительно организовали в Крыму 6 "мусульманских" батальонов по 150 человек в каждом, однако их национальный состав был довольно пестрым. Командовали батальонами немцы, а единственным офицером-крымским татарином был майор Раим, который до войны работал бухгалтером.

      Зато в Красной армии воевали свыше 2,3 тысячи офицеров-крымских татар. Девять крымских татар были удостоены звания Героев Советского Союза (в том числе знаменитый летчик Амет-Хан), еще 5 получили ордена Славы третьей степени.

      Воевали крымские татары и в партизанских отрядах – например, Бекир Османов, за голову которого немецкое командование назначило награду в 100 тысяч рейхсмарок. За связь с партизанами немецкие оккупанты сожгли около ста крымскотатарских деревень.

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      Теги: Новости России Российская пропаганда Новости Украины Дети и несовершеннолетние Образование Новости Крыма Аннексия Крыма Крымские татары
      Источник: 24 канал
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