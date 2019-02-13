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      Признать Крым российским: оккупанты назвали условие сохранения храма ПЦУ на полуострове

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      Оккупанты позволят ПЦУ арендовать помещение храма в Крыму, при условии признания его российским
      Оккупанты позволят ПЦУ арендовать помещение храма в Крыму, при условии признания его российским / ua.krymr.com

      Оккупационная власть незаконно аннексированного Крыма готова отдать в безвозмездное пользование общине Православной церкви Украины помещение кафедрального собора Святых Владимира и Ольги в Симферополе, если глава епархии признает полуостров российским. Владыка Климент прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг его церкви.

      Представительница оккупантов, так называемая министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина заявила, что глава Крымской епархии ПЦУ Климент якобы отказывается предоставить документы, необходимые для аренды помещения, пишут "Факты".

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      Что известно о препятствиях РФ относительно функционирования храма ПЦУ в оккупированном Крыму? В аннексированном Крыму оккупанты хотят закрыть главный храм Православной церкви Украины – Кафедральный собор святых Владимира и Ольги в Симферополе. В частности, проблемы возникли с арендой помещения святыни. Оккупанты требуют от верующих освободить его. По мнению архиепископа Евстратия (Зори), таким образом Москва пытается отомстить владыке Клименту за его правозащитную деятельность.

      При каком условии РФ позволит ПЦУ арендовать помещение храма? Оккупанты требуют от общины Православной церкви Украины зарегистрироваться на территории РФ в соответствии с их законодательством. Кроме того, сама церковь должна признать Крым российским.

      С архиепископом Климентом мы неоднократно общались и говорили, что мы готовы предоставить в постоянное безвозмездное пользование, даже не в аренду, помещения кафедрального собора Святых Владимира и Ольги, если церковь зарегистрируется на территории России как религиозная организация,
      – заявила она.

      В свою очередь, владыка Климент уже отреагировал на эти слова российской стороны. В комментарии "Крым.Реалии" он подчеркнул, что ему важно прежде всего сохранить украинскую церковь в аннексированном Крыму.

      Знаете, когда есть принципиальная позиция правительства Украины ,что "мы ничего по Крыму одобрять не будем", и они снимают с себя всю ответственность за то, что происходит в Крыму, то я не знаю, что и как мне сейчас делать,
      – сказал священнослужитель.

      Он добавил, что в выборе между церковью, богослужением, людьми и принципиальной позицией относительно регистрации, он все же выбирает церковь.

      "Каким образом я буду это дальше делать – не знаю. Для меня главное – сохранить церковь", – пояснил владыка Климент.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

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      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Религия Православная церковь Украины Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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