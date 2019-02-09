Месть Москвы: оккупационная власть хочет закрыть главный храм ПЦУ в Крыму

В аннексированном Крыму могут закрыть главный храм Православной церкви – храм святых Владимира и Ольги в Симферополе.

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря) у себя на Facebook-странице написал, что оккупанты направили предписание об "освобождении помещений".

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Евстратий написал, что единственному украинскому православному храму в Симферополе грозит уничтожение.

Он добавил, что "архиепископ Климент с прихожанами собора святых Владимира и Ольги в Симферополе требуют от всех молитвы".

Очевидно, что это месть Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки,

– отметил Евстратий.

Как появилась Православная церковь Украины?

Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая церковь получила название Православная Церковь Украины.

В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.

Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении УПЦ КП. 3 февраля Епифаний официально взошел на престол, то есть произошла его интронизация. А 5 февраля Епифаний провел в Софийском соборе в Киеве первое заседание Синода ПЦУ.

Что касается УПЦ МП, то она должна изменить свое название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Такой закон 20 декабря 2018 года одобрил украинский парламент, дав для этого 3 месяца.