Месть Москвы: оккупационная власть хочет закрыть главный храм ПЦУ в Крыму
В аннексированном Крыму могут закрыть главный храм Православной церкви – храм святых Владимира и Ольги в Симферополе.
Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря) у себя на Facebook-странице написал, что оккупанты направили предписание об "освобождении помещений".
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Евстратий написал, что единственному украинскому православному храму в Симферополе грозит уничтожение.
Он добавил, что "архиепископ Климент с прихожанами собора святых Владимира и Ольги в Симферополе требуют от всех молитвы".
Очевидно, что это месть Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки,
– отметил Евстратий.
Как появилась Православная церковь Украины?
Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая церковь получила название Православная Церковь Украины.
В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.
Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении УПЦ КП. 3 февраля Епифаний официально взошел на престол, то есть произошла его интронизация. А 5 февраля Епифаний провел в Софийском соборе в Киеве первое заседание Синода ПЦУ.
Что касается УПЦ МП, то она должна изменить свое название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Такой закон 20 декабря 2018 года одобрил украинский парламент, дав для этого 3 месяца.
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