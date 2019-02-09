00:50
9 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путешествия "героев" Путина. Верблюжья сила России
      Вєсті Кремля
      23:44, 8 февраля
      Вести.UA: Охранник для Януковича. Долговременные заработки Насирова
      Вєсті.UA
      22:23, 8 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Месть Москвы: оккупационная власть хочет закрыть главный храм ПЦУ в Крыму

      24 Читати новину українською
      Оккупационная власть хочет закрыть главный храм ПЦУ в Крыму
      Оккупационная власть хочет закрыть главный храм ПЦУ в Крыму / Фото из открытых источников

      В аннексированном Крыму могут закрыть главный храм Православной церкви – храм святых Владимира и Ольги в Симферополе.

      Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря) у себя на Facebook-странице написал, что оккупанты направили предписание об "освобождении помещений".

      Читайте также: Сколько священников из УПЦ МП перешли к Православной церкви Украины

      Евстратий написал, что единственному украинскому православному храму в Симферополе грозит уничтожение.

      Он добавил, что "архиепископ Климент с прихожанами собора святых Владимира и Ольги в Симферополе требуют от всех молитвы".

      Очевидно, что это месть Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки,
      – отметил Евстратий.

      Как появилась Православная церковь Украины?
      Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая церковь получила название Православная Церковь Украины.
      В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.
      Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении УПЦ КП. 3 февраля Епифаний официально взошел на престол, то есть произошла его интронизация. А 5 февраля Епифаний провел в Софийском соборе в Киеве первое заседание Синода ПЦУ.
      Что касается УПЦ МП, то она должна изменить свое название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Такой закон 20 декабря 2018 года одобрил украинский парламент, дав для этого 3 месяца.

      blog_ava
      Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      8 февраля
      4921
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Новости Крыма Украина – Россия Аннексия Крыма Религия Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 февраля:меморандум кандидатов в президенты, трагедия с футболистами в Бразилии
      8 февраля , 22:35 Главные новости 8 февраля:меморандум кандидатов в президенты, трагедия с футболистами в Бразилии
      133
      Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?
      8 февраля , 22:01 Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?
      Наталя Ромашова 192
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      8 февраля , 16:54 Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      106067
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      8 февраля , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 4519
      Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
      8 февраля , 21:01 Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
      Наталя Боднар 151
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В сети появились первые фото формы олимпийской сборной Украины
       23 января 2018 , 18:09
      Янукович: соглашение о ЗСТ с СНГ ратифицируют в скором времени
       18 марта 2012 , 19:15 6
      Трансляция матчей еврокубков в Украине под вопросом – стала известна причина
       13 августа 2018 , 12:54
      Что нужно сделать с машиной в сентябре 
       24 сентября 2018 , 10:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук