Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины

Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, в 12:40 подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины.

Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

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Документ-оригинал Томоса 4 января привез в Константинополь иеромонах, иконописец и каллиграф Лука. Текст каллиграфически оформлен на пергаменте.

С подписанием Томоса для Украины официально завершается процедура получения церковной независимости.

Отметим, в храме присутствует официальная делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко и предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

Торжества, связанные с предоставлением Украине Томоса, продлятся во Вселенском патриархате в Стамбуле два дня – 5 и 6 января.

Завтра, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия в 8:30 состоится божественная литургия, которую будут совместно отправлять Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний. После нее предстоятель ПЦУ получит Томос.

Что такое Томос?

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.