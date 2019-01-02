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      "Двери нашей Церкви открыты для всех": Епифаний обратился к украинцам

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      Епифаний призвал украинцев по желанию присоединяться к ПЦУ
      Епифаний призвал украинцев по желанию присоединяться к ПЦУ / Фото из открытых источников

      Двери единой Православной церкви Украины открыты для всех православных верующих, которые по желанию могут присоединяться к новообразованной церкви.

      Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в своем Twitter.

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      Он напомнил, что 15 декабря 2018 года в Святой Софии Киевской состоялся Объединительный Собор, на котором украинские церкви объединились в одну Православную церковь Украины и на котором было "положено основание для восстановления единства украинского православия".

      Двери нашей Церкви открыты для всех православных Украины, кто желает вместе в единой Поместной Церкви служить Богу и украинскому народу,
      – подчеркнул Епифаний.

      Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что 5 января начнется процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Уже на следующий день, 6 января, после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания, после торжественной литургии будет вручен Томос.

      Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Православную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.
      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Епифаний Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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