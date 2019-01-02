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      "Двері нашої Церкви відкриті для всіх": Епіфаній звернувся до українців

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      Епіфаній закликав українців за бажанням приєднуватися до ПЦУ
      Епіфаній закликав українців за бажанням приєднуватися до ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Двері єдиної Православної церкви України відкриті для всіх православних вірян, які за бажанням можуть приєднуватися до новоствореної церкви.

      Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у своєму Twitter.

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      Він нагадав, що 15 грудня 2018 року у Святій Софії Київській відбувся Об’єднавчий Собор, на якому українські церкви об'єдналися в одну Православну церкву України і на якому було "покладено основу для відновлення єдності українського православ’я". 

      Двері нашої Церкви відкриті для всіх православних України, хто бажає разом у єдиній Помісній Церкві служити Богові та українському народу,
      – наголосив Епіфаній.

      Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній розповів, що 5 січня розпочнеться процедура надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вже наступного дня, 6 січня, після першого урочистого богослужіння патріарха Варфоломія та самого Епіфанія, після урочистої літургії буде вручено Томос.

      Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Епіфаній Релігія
      Джерело: 24 Канал
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