"Двері нашої Церкви відкриті для всіх": Епіфаній звернувся до українців
Двері єдиної Православної церкви України відкриті для всіх православних вірян, які за бажанням можуть приєднуватися до новоствореної церкви.
Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у своєму Twitter.
Читайте також: Епіфаній назвав три основні завдання, які має виконати на посаді голови ПЦУ
Він нагадав, що 15 грудня 2018 року у Святій Софії Київській відбувся Об’єднавчий Собор, на якому українські церкви об'єдналися в одну Православну церкву України і на якому було "покладено основу для відновлення єдності українського православ’я".
Двері нашої Церкви відкриті для всіх православних України, хто бажає разом у єдиній Помісній Церкві служити Богові та українському народу,
– наголосив Епіфаній.
Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній розповів, що 5 січня розпочнеться процедура надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вже наступного дня, 6 січня, після першого урочистого богослужіння патріарха Варфоломія та самого Епіфанія, після урочистої літургії буде вручено Томос.
Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.
Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.
15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.