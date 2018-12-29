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      Епіфаній назвав три основні завдання, які має виконати на посаді голови ПЦУ

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      Епіфаній розповів, які завдання має виконати на посаді голови ПЦУ
      Епіфаній розповів, які завдання має виконати на посаді голови ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Митрополит Київський Епіфаній розповів, що на посаді предстоятеля Православної церкви України має виконати три головні завдання - об'єднати усіх навколо київського престолу, створити відповідні керівні органи церкви та бути прикладом для інших.

      Про це голова ПЦУ заявив в інтерв'ю ZIK.

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      Найперше, як предстоятель нашої єдиної Української православної церкви я покликаний об’єднати всіх довкола нашого київського церковного престолу. Наступним кроком буде створення відповідних керівних органів. Бо предстоятель сам по собі – це голова. А для того, щоб церква існувала повноцінно, потрібні відповідні органи – Священний синод, Архієрейський собор, Синодальне управління,
      – зазначив Епіфаній.

      За словами митрополита, Православна церква України має сформувати усі ці органи протягом двох-трьох місяців після отримання Томосу про автокефалію від Вселенського патріарха.

      "А третє завдання – стати прикладом для тих, хто ще до кінця, напевно, не усвідомили, не зрозуміли тих наших співбратів, які належать до Російської православної церкви. Вони повинні зрозуміти, що іншого шляху немає, що в Україні ми повинні будувати єдину церкву на засадах любові, взаєморозуміння і братерської поваги", – наголосив предстоятель ПЦУ.

      Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній розповів, що 5 січня розпочнеться процедура надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вже наступного дня, 6 січня, після першого урочистого богослужіння патріарха Варфоломія та самого Епіфанія, після урочистої літургії буде вручено Томос.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      Теги: Новини України Новини політики Епіфаній Православна церква України Релігія Томос
      Джерело: 24 Канал
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