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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Митрополит Епіфаній назвав дату надання Томосу Українській церкві

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      Митрополит Епіфаній
      Митрополит Епіфаній / AP

      Процедура надання Томосу про автокефалію Православній церкві України розпочнеться 5 січня.

      Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв’ю "Прямому".

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      "Процедура надання Томосу розпочнеться 5 січня. Там вперше ми разом, як предстоятель незалежної помісної православної церкви й Вселенський патріарх Варфоломій, подякуємо Богові найперше молебнем в храмі Святого Юрія-Переможця на Фанарі й потім буде офіційне підписання Томосу Вселенським патріархом на Фанарі 5 січня. А 6 січня відбудеться особисте богослужіння – це перше (богослужіння – 24 канал) двох предстоятелів патріарха Варфоломія, як першого серед рівних патріарха і також патріарха вже вільної незалежної помісної православної церкви. Після урочистого богослужіння, після урочистої літургії буде вручено Томос про автокефалію Української православної церкви", – зазначив Епіфаній.

      Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Скорочено – Православна церква України.

      Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Україна стала на крок ближче до Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Епіфаній Томос Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 Канал
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