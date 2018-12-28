"Екзархати в Європі і Азії": РПЦ придумала відповідь через підтримку України Константинополем

Російська православна церква продовжує відзначатися зухвалими рішеннями через створення Єдиної Православної церкви в Україні та її підтримку Вселенським патріархатом. Так, 28 грудня Синод РПЦ вирішив утворити свої патріарші екзархати в Західній Європі і Південно-Східній Азії.

Про це повідомив прес-секретар патріарха Кирила священик Олександр Волков після Синоду РПЦ, передає "Інтерфакс".

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Синод ухвалив утворити патріарший екзархат у Західній Європі з центром у Парижі, включивши в сферу пастирської відповідальності даного екзархату наступні країни: Андорра, Бельгія, Велика Британія та Північна Ірландія, Ірландія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Франція, Швейцарія,

– сказав він.

Речник патріарха Кирила відзначив, що таким чином, РПЦ відповідає на дії Константинополя в Україні. Окрім того, священослужитель додав, що РПЦ також вирішила утворити патріарший екзархат в Азії і наголосив, що вона нібито має там значні успіхи.

"У зв'язку зі значними успіхами місії Російської православної церкви в Азії, що виражаються збільшенням числа храмів і громад, появі духовенства з числа місцевого населення, збільшенням інтересу до російського православ'я, а також у зв'язку зі збільшенням російськомовного населення, яке на постійній або тимчасовій основі проживає в цих країнах і регіонах, був утворений патріарший екзархат в Південно-Східній Азії з центром в Сінгапурі", – додав він.

Зокрема, у в Азії до сфері пастирської відповідальності екзархату мають входити такі країни: Сінгапур, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, КНДР, Південна Корея, Лаос, Малайзія, М'янма, Філіппіни і Таїланд.

Нагадаємо, 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російська православна церква в Україні. Раніше у зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, де ухвалили рішення, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.