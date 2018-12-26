"Томос" РПЦ надав Сталін: чому рішення про перейменування УПЦ МП – правильне

Управління церквою Московського патріархату в Україні відбувається з Росії. Тому рішення парламенту про перейменування її в російський патріархат правильне та своєчасне. Це дозволить вирішити кілька питань.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

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Треба речі називати своїми іменами. Якщо церква керується з Москви, то вона – російська, а не українська. І УПЦ МП, яка, говорить, що вона ніби вважає себе українською, а її органи управління перебувають у Києві, на ділі доводить протилежне. Після Об’єднавчого собору УПЦ МП ухвалює рішення, що вона не хоче. Це ще одне підтвердження того, що вже колишня УПЦ МП не українська та не самоврядна,

– зауважує Валерій Димов.

Політолог зазначає: церкви в різних країнах століттями чекали на автокефалію. Священнослужителі все життя боролися за це. Тому добре, що Верховна Рада не вмила руки, як Понтій Пілат. До того ж, зауважує Димов, як з’ясували в Латвії, серед чинних священників РПЦ є завербовані кагебісти.

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"Томос" РПЦ надав Сталін у 1943 році. І створювалася вона під наглядом НКВД. А у російського патріарха Кирила – оперативне "погоняло" Михайлов. Про що казав навіть екс-віце-прем'єр Болгарії Валерій Симеонов. Тому юридичне та політичне рішення про перейменування є корисним для антипропагандистського впливу Росії", – наголошує експерт.

Це рішення, за його словами, по-перше, стане важливим чинником для прихожан УПЦ МП, яким під час служіння розповідатимуть, що Православна українська церква – "не та".

Багато прихожан не дуже розбираються в питанні канонічності та вважають, що створення Православної церкви України – розкол. А рішення парламенту про перейменування УПЦ МП в російську церкву – правильний сигнал громадам, щоб вони прийняли своє рішення щодо того, з якою церквою вони хочуть бути далі,

– говорить Димов.

По-друге, на думку політолога, вирішити питання перереєстрації приходів, єпархій тощо. Цей процес буде болючим. Димов нагадує: така спроба вже була з Почаївською Лаврою, право власності на яку УПЦ МП намагалася перереєструвати на кілька десятків років. Валерій Димов зазначає: до процесу перереєстрації УПЦ МП буде прикута увагу світу. В першу чергу, Росії, де це використають для антиукраїнської пропаганди. Тому це треба робити обережно.

При цьому, підкреслює експерт, події з отриманням Томосу Православною церквою України підтвердили, що переважна більшість українців підтримує таке рішення.

Російська церква програла перший етап створення Православної церкви України. Вони намагалися зірвати процес і показати масштабну пропагандистську картинку невдоволених. Люди мають право збиратися. Втім, вірян, які прийшли на молебень до парламенту, було небагато. Немає такого масштабного протесту проти єдиної православної церкви. Переважна більшість українців попри шалену кремлівську пропаганду за єдину православну церкву. І їх з часом ставатиме більше. Так само, як і громади переходитимуть до Православної церкви України,

– наголосив Валерій Димов.

Нагадаємо, 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російська православна церква в Україні. Раніше у зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, де ухвалили рішення, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія