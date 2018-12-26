"Томос" РПЦ предоставил Сталин: почему решение о переименовании УПЦ МП – правильное

Управление церковью Московского патриархата в Украине происходит из России. Поэтому решение парламента о переименовании его в российский патриархат правильное и своевременное. Это позволит решить несколько вопросов.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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Надо вещи называть своими именами. Если Церковь управляется из Москвы, то она – русская, а не украинская. И УПЦ МП, которая, говорит, что она будто считает себя украинской, а ее органы управления находятся в Киеве, на деле доказывает обратное. После Объединительного собора УПЦ МП принимает решение, что она не хочет. Это еще одно подтверждение того, что уже бывшая УПЦ МП не украинская и не самоуправляющаяся,

– отмечает Валерий Дымов.

Политолог отмечает: церкви в разных странах веками ждали автокефалию. Священнослужители всю жизнь боролись за это. Поэтому хорошо, что Верховная Рада не умыла руки, как Понтий Пилат. К тому же, замечает Дымов, как выяснили в Латвии, среди действующих священников РПЦ есть завербованные кагебисты.

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"Томос" РПЦ дал Сталин в 1943 году. И создавалась она под присмотром НКВД. А у российского патриарха Кирилла – оперативное "погоняло" Михайлов. О чем говорил даже экс-вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов. Поэтому юридическое и политическое решение о переименовании является полезным для антипропагандистського влияния России", – отмечает эксперт.

Это решение, по его словам, во-первых, станет важным фактором для прихожан УПЦ МП, которым во время служения будут рассказывать, что украинская Православная церковь – "не та".

Много прихожан не очень разбираются в вопросе каноничности и считают, что создание Православной церкви Украины – раскол. А решение парламента о переименовании УПЦ МП в российскую церковь – правильный сигнал общинам, чтобы они приняли свое решение относительно того, с какой церковью они хотят быть дальше,

– говорит Дымов.

Во-вторых, по мнению политолога, решится вопросы перерегистрации приходов, епархий и тому подобное. Этот процесс будет болезненным. Дымов напоминает: такая попытка уже была с Почаевской Лаврой, право собственности на которую УПЦ МП пыталась перерегистрировать на несколько десятков лет. Валерий Дымов отмечает: к процессу перерегистрации УПЦ МП будет приковано внимание мира. В первую очередь, России, где это используют для антиукраинской пропаганды. Поэтому это надо делать осторожно.

При этом, подчеркивает эксперт, события с получением Томоса Православной церковью Украины подтвердили, что подавляющее большинство украинцев поддерживает такое решение.

Русская церковь проиграла первый этап создания Православной церкви Украины. Они пытались сорвать процесс и показать масштабную пропагандистскую картинку недовольных. Люди имеют право собираться. Впрочем, верующих, пришедших на молебен в парламент, было немного. Нет такого масштабного протеста против единой православной церкви. Подавляющее большинство украинцев, несмотря на безумную кремлевскую пропаганду – за единую православную церковь. И их со временем будет становиться больше. Так же, как и общины будут переходить к Православной церкви Украины,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине. Ранее в связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого была образована единую Православную церковь Украины, представители бывшего московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, где приняли решение, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

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