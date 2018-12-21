Может, хоть нового Митрополита услышат, что воровать – это грех, – Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый призвал главу Православной церкви Украины митрополита Епифания донести до украинских чиновников, что воровать – это грех.

"Бесспорно, наши власть имущие сейчас все будут приходить к новому митрополиту Епифанию, поздравлять его, просить советов. Я бы просил владыку обратить внимание Президента и всех власть имущих, что воровать – это грех. Может, по крайней мере, его услышат. Ведь церковь имеет сейчас в Украине высокий авторитет", – заявил мэр Львова и будущий кандидат на пост Президента Андрей Садовый во время ток-шоу "Право на власть".

"Как мы можем вызывать уважение в мире, о каком статусе Украины на международной арене можем говорить, когда все видят – в Украине государство грабит ее же власть. Никакого уважения такая власть иметь не будет. В мире презирают воров. Власть может придумывать какие-то свои достижения, но есть неоспоримые факты – Украина является самой бедной и самой коррумпированной страной Европы. И эти вещи взаимосвязаны. Может, по крайней мере Митрополит сможет донести эти истины до нашего политикума", – добавил Андрей Садовый.

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