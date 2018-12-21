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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Може, хоч нового Митрополита почують, що красти – це гріх, – Садовий

      213 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      Мер Львова Андрій Садовий закликав голову Православної церкви України митрополита Епіфанія донести до українських можновладців, що красти – це гріх.

      "Безперечно, наші можновладці зараз всі будуть приходити до нового митрополита Епіфанія, вітати його, просити порад. Я би просив владику звернути увагу Президента і всіх можновладців, що красти – це гріх. Може, принаймні його почують. Адже церква має зараз в Україні високий авторитет", – заявив мер Львова та майбутній кандидат на посаду Президента Андрій Садовий під час ток-шоу "Право на владу".

      "Як ми можемо викликати повагу у світі, про який статус України на міжнародній арені можемо говорити, коли всі бачать – в Україні державу грабує її ж влада. Жодної поваги така влада мати не буде. У світі зневажають злодіїв. Влада може вигадувати якісь свої здобутки, але є беззаперечні факти – Україна є найбіднішою та найбільш корумпованою країною Європи. І ці речі взаємопов’язані. Може, принаймні Митрополит зможе донести ці істини до нашого політикуму", – додав Андрій Садовий.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

       

      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Єдина помісна церква Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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