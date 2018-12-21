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      В решении парламента нет никакого вмешательства в церковные дела, – Епифаний

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      В решении парламента нет никакого вмешательства в церковные дела, – Епифаний
      В решении парламента нет никакого вмешательства в церковные дела, – Епифаний / Фото из открытых источников

      Глава Православной церкви Украины отреагировал на закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата, а также добавил, что власть никак не вмешивается в дела церкви.

      Об этом заявил новоизбранный предстоятель Епифаний в эфире телеканала "1+1".

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      Ранее 24 канал сообщал, что 20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что принятый Верховной Радой закон соответствует ожиданиям украинцев.

      Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит,
      – добавил он.

      Более того, митрополит утверждает, что это решение облегчит, а не усложнит ситуацию в отношениях между церквями. Епифаний отметил, что политическую составляющую данного решения не стоит переоценивать.

      Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство с учетом безопасности. Украинский народ этого хотел и ждал,
      – объяснил Эпифаний.

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      Стоит отметить, что предстоятель ПЦУ добавил, что открыт к диалогу с духовенством Московского патриархата.

      Мы должны найти взаимопонимание, а не вражду,
      – подытожил владыка.

      Напомним, что в связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого была образована единая Православная церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, которое возглавил митрополит Онуфрий.

      Во время собрания священнослужители приняли решение уволить с должностей и запретить богослужение двоим участникам Собора. Затем управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Эпифании

       

      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь Новости политики Верховная Рада Епифаний Религия УПЦ МП Законодательство
      Источник: 24 Канал
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