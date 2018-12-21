Официально: Минская епархия БПЦ признала ПЦУ "раскольнической общиной"

Минская епархия Белорусской православной церкви официально заявила о своей позиции относительно создания Православной церкви Украины и избрания ее руководителя митрополита Епифания.

Об этом сообщают в пресс-службе Белорусской православной церкви.

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Известно, что БПЦ назвала создание ПЦУ и избрание ее главы "посягательством Константинополя на каноническую территорию Русской православной церкви".

Признать раскольнической общиной Автокефальную церковь Украины во главе с митрополитом киевским и всея Украины Епифанием. Объяснить невозможность служить с духовенством этой церкви,

– говорится в официальном заявлении Минской епархии.

Более того, БПЦ заявила, что будет молиться за решения "конфликта на земле Украины", исциление "раскола" и мир среди братского народа Украины.

Также Белорусская православная церковь поддержала главы УПЦ МП Онуфрия и поблагодарила Московского патриарха Кирилла за "твердость в позиции за чистоту церковных канонов".

Поддержать решение Синода Русской православной церкви, Синода Белорусской православной церкви и других структур о невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом,

– написано в заявлении.

Ранее 24 канал сообщал, что православные верующие Беларуси не имеют права участвовать в служениях новосозданной Православной церкви Украины. Такое решение приняла Белорусская православная церковь. Кроме того, БПЦ призвала патриарха Константинопольского Варфоломея "переосмыслить" процесс предоставления Украине Томоса.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщалось ранее.

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