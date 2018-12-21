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      Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов, – Епифаний

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      Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов, – Епифаний
      Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов, – Епифаний / ru.krymr.com

      Православная церковь Украины имеет около семи тысяч приходов. Епифаний отметил, что качество приходов должно быть важнее количества.

      Об этом заявил новоизбранный предстоятель Епифаний в эфире телеканала "1+1".

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      Епифаний добавил, что ожидает роста количества приходов уже после получения Томоса об автокефалии.

      Переходы должны проходить только свободным путем, чтобы община проявляла право свободного выбора,
      – отметил митрополит.

      Более того, митрополит не считает погоню за численностью правильным путем развития для церкви. Именно поэтому он не ответил на вопрос, сколько приходов можно ожидать в составе ПЦУ под конец следующего года.

      К слову, 20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине.

      Напомним, что в связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого была образована Единая Православную церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий.

      Во время собрания священнослужители приняли решение освободить от должности и запретить богослужения двум участникам Собора. А спустя управляющий делами "УПЦ МП" митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

      Как создавали единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Теги: Религия Единая поместная церковь Епифаний Новости Украины Томос
      Источник: 24 Канал
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