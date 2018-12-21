Православна церква України має близько 7 тисяч парафій, – Епіфаній

Православна церква України має близько семи тисяч парафій. Епіфаній наголосив, що якість парафій має бути важливішою за кількість.

Про це заявив новообраний предстоятель Епіфаній в ефірі телеканалу "1+1".

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Епіфаній додав, що очікує зростання кількості парафій уже після отримання Томосу про автокефалію.

Переходи мають відбуватися тільки вільним шляхом, щоб громада виявляла право вільного вибору,

– наголосив митрополит.

Більше того, митрополит не вважає гонитву за чисельністю правильним шляхом розвитку для церкви. Саме тому він не відповів на запитання, скільки парафій можна очікувати у складі ПЦУ на кінець наступного року.

До слова, 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російська православна церква в Україні.

Нагадаємо, що у зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, який очолив митрополит Онуфрій.



Під час зібрання священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад і заборонити богослужіння двом учасникам Собору. А опісля керуючий справами "УПЦ МП" митрополит Бориспільський і Броварський Антоній заявив, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.