11:45
21 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми
      Вєсті Кремля
      23:07, 20 грудня
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, 20 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Православна церква України має близько 7 тисяч парафій, – Епіфаній

      838 Читать новость на русском
      Православна церква України має близько 7 тисяч парафій, – Епіфаній
      Православна церква України має близько 7 тисяч парафій, – Епіфаній / ru.krymr.com

      Православна церква України має близько семи тисяч парафій. Епіфаній наголосив, що якість парафій має бути важливішою за кількість.

      Про це заявив новообраний предстоятель Епіфаній в ефірі телеканалу "1+1".

      Читайте також: Як УПЦ МП відреагувала на рішення Ради щодо перейменування на РПЦ в Україні

      Епіфаній додав, що очікує зростання кількості парафій уже після отримання Томосу про автокефалію.

      Переходи мають відбуватися тільки вільним шляхом, щоб громада виявляла право вільного вибору,
       – наголосив митрополит.

      Більше того, митрополит не вважає гонитву за чисельністю правильним шляхом розвитку для церкви. Саме тому він не відповів на запитання, скільки парафій можна очікувати у складі ПЦУ на кінець наступного року.

      До слова, 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російська православна церква в Україні.

      Нагадаємо, що у зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, який очолив митрополит Онуфрій.

      Під час зібрання священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад і заборонити богослужіння двом учасникам Собору. А опісля керуючий справами "УПЦ МП" митрополит Бориспільський і Броварський Антоній заявив, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Епіфаній Єдина помісна церква Релігія Томос
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Токсична фігура" Злочевського: екс-соратник Януковича за крок від топ-10 українських багатіїв
      сьогодні , 11:00 "Токсична фігура" Злочевського: екс-соратник Януковича за крок від топ-10 українських багатіїв
      Крістіна Бердинських 90
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      20 грудня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      1
      Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися
      сьогодні , 10:00 Найкращі українські прем'єри 2018 року: що обов'язково варто подивитися
      Юлія Турелик 547
      Завдяки президенту: чому Томос може призвести до катастрофи?
      сьогодні , 08:40 Завдяки президенту: чому Томос може призвести до катастрофи?
      Артем Овдієнко 2794
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій
       27 вересня , 14:55
      Прогноз погоди на 26 жовтня: в Україну йде потепління та дощі
       26 жовтня 2017 , 09:29
      Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів, чому "гірники" перемогли Динамо
       3 листопада , 19:30
      Піт-стоп для КрАЗа: як поміняти 6 коліс за пів години
       18 грудня , 08:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук