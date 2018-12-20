Як УПЦ МП відреагувала на рішення Ради щодо перейменування на РПЦ в Україні

В Українській православній церкві Московського патріархату, яка незабаром стане Російською православною церквою в Україні, переконують, що вони є церквою українського народу з центром у Києві. Також представники цієї інституції заявили, що українська влада вкотре хоче втрутитися у їхню діяльність. Водночас філія РПЦ знову заявила про невизнання утворення Об'єднаної української церкви.

20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російська православна церква в Україні.

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Крім того, цьго ж дня документ підписав очільник українського парламенту Андрій Парубій. Опісля він заявив, що направив закон на підпис українському президенту Петрові Порошенку.

В УПЦ МП на такі кроки з боку українських парламентарів заявили, що "прийнятий законопроект порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України", які до них належать.

Водночас у цій релігійній інституції переконують, що документ "не відповідає Конституції України, Загальній декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод".

"Україна є світською державою, що унеможливлює встановлення на законодавчому рівні якихось переваг або обмежень для тих чи інших релігійних об’єднань. А примушування Української православної церкви до зміни свого найменування є нічим іншим, як втручанням у її діяльність, що може призвести до непередбачуваних наслідків у суспільстві", – мовиться у повідомленні юридичного відділу Московського патріархату.

Також тут вважають, що у цьому законопроекті мовиться не про справжню, на їхнє переконання, Українську православну церкву (УПЦ МП називає себе єдиною канонічною православною церквою в Україні – 24 канал).

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"Із публічних заяв відомо про намір застосувати його до "Української православної церкви" на догоду "новоутвореному релігійному об’єднанню" Православна церква України, яке хоче забрати собі цю назву. Вкотре наголошуємо, що Українська православна уерква є церквою українського народу, що заснована Собором Української православної церкви та є зареєстрованою відповідно до українського законодавства, а її центр розташовується у Києві", – підсумували у філії РПЦ в Україні.

Нагадаємо, у зв’язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, який очолив митрополит Онуфрій.



Під час зібрання священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад і заборонити богослужіння двом учасникам Собору. А опісля керуючий справами "УПЦ МП" митрополит Бориспільський і Броварський Антоній заявив, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.