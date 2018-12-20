Сварки, бійки та погрози: як депутати голосували про перейменування Московського патріархату

Незабаром Українська православна церква Московського патріархату буде називатися Російською православною церквою в Україні.

Депутати внесли в законодавство зміни, які зобов'язують церкву привести свою назву у відповідність до статуту, написаного в Москві. На це з моменту вступу в силу закону мають 4 місяці.

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Проте не всі прихожани промосковської церкви в захваті від таких змін. Зранку вони з священиками Московського патріархату зайняли ганок парламенту. Молилися, щоб депутати не ухвалили законопроект щодо зміни назви їхньої церкви, бо мовляв, назва Російська православна церква не відповідає дійсності. Хоч те, що їхній патрон Кирил знаходиться в Білокам'яній – не заперечують.

За законопроект депутати взялися не одразу. Кілька раз ходили на перемовини, розглядати почали ближче до обіду.

Депутати з обох фракцій коаліції і 2 опозиційних – "Самопомочі" і "Батьківщини" запропонували перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату в Російську православну церкву. Адже її релігійний центр знаходиться в Москві.

Російська тиранічна, колоніальна держава використовувала церкву як інструмент вбивства й переслідування. Сьогодні час, коли ми маємо назвати все своїми іменами,

– наголосив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Інтриги в тому, хто буде проти не було. Вадим Новинський разом з колегами з Опоблоку закликав не голосувати за закон. Мовляв, це неминуче закінчиться релігійними війнами.

Проте аргументи "Опоблоку" на депутатів не подіяли. 240 народних обранців натисли "зелену кнопку".

Після цього депутати почубилися. Щоправда, через те, що депутат "Опоблоку" Шуфрич хотів вкотре зняти банер "Медведчук – агент Путіна". А депутати Народного фронту цього робити не дають.



Бійка у Верховній Раді

Отож, відтепер усі парафії Московського патріархату за 4 місяці мають внести зміни у свій статут. І назватися власним іменем "Російська православна церква в Україні". Якщо виявиться буде в прифронтовій зоні - має її покинути. А от закон для тих парафій, які вирішили з Московського патріархату чи перейти - в помісну Церкву - депутати не встигли ухвалити.

За цей закон депутати візьмуться після Нового року. Проте у Вінниці не чекаючи рекомендацій від депутатів – громада і парафіяни Свято-Преображенського собору вже приєдналися до Помісної церкви. Оскільки підтримали митрополита Вінницького і Барського Симеона.

Відсутністю чітко прописаної процедури одразу скористалися у Московському патріархаті і одразу ухвалили рішення про заборону богослужінь Симеону. І навіть прислали йому заміну. Щоправда, новий посланець Московського патріархату влаштував собі резиденцію в іншому храмі і поки, що не став претендувати на Преображенський собор.

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Тим часом, Кирил – кремлівський патрон українських московських попів погрожує відбирати храми у священиків, які перейшли в Помісну церкву. І закликає своїх підопічних не визнавати Об'єднавчий собор і протистояти нововведенням.