22:05
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, сьогодні
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Сварки, бійки та погрози: як депутати голосували про перейменування Московського патріархату

      1238 Читать новость на русском

      Незабаром Українська православна церква Московського патріархату буде називатися Російською православною церквою в Україні.

      Депутати внесли в законодавство зміни, які зобов'язують церкву привести свою назву у відповідність до статуту, написаного в Москві. На це з моменту вступу в силу закону мають 4 місяці.

      Читайте також: Греко-католики готові до співпраці з Православною церквою України, – очільник УГКЦ

      Проте не всі прихожани промосковської церкви в захваті від таких змін. Зранку вони з священиками Московського патріархату зайняли ганок парламенту. Молилися, щоб депутати не ухвалили законопроект щодо зміни назви їхньої церкви, бо мовляв, назва Російська православна церква не відповідає дійсності. Хоч те, що їхній патрон Кирил знаходиться в Білокам'яній – не заперечують.

      За законопроект депутати взялися не одразу. Кілька раз ходили на перемовини, розглядати почали ближче до обіду.

      Депутати з обох фракцій коаліції і 2 опозиційних – "Самопомочі" і "Батьківщини" запропонували перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату в Російську православну церкву. Адже її релігійний центр знаходиться в Москві.

      Російська тиранічна, колоніальна держава використовувала церкву як інструмент вбивства й переслідування. Сьогодні час, коли ми маємо назвати все своїми іменами,
      – наголосив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

      Інтриги в тому, хто буде проти не було. Вадим Новинський разом з колегами з Опоблоку закликав не голосувати за закон. Мовляв, це неминуче закінчиться релігійними війнами.

      Проте аргументи "Опоблоку" на депутатів не подіяли. 240 народних обранців натисли "зелену кнопку".

      Після цього депутати почубилися. Щоправда, через те, що депутат "Опоблоку" Шуфрич хотів вкотре зняти банер "Медведчук – агент Путіна". А депутати Народного фронту цього робити не дають.

      Шуфрич Верховна Рада бійка Медведчук
      Бійка у Верховній Раді

      Отож, відтепер усі парафії Московського патріархату за 4 місяці мають внести зміни у свій статут. І назватися власним іменем "Російська православна церква в Україні". Якщо виявиться буде в прифронтовій зоні - має її покинути. А от закон для тих парафій, які вирішили з Московського патріархату чи перейти - в помісну Церкву - депутати не встигли ухвалити.

      За цей закон депутати візьмуться після Нового року. Проте у Вінниці не чекаючи рекомендацій від депутатів – громада і парафіяни Свято-Преображенського собору вже приєдналися до Помісної церкви. Оскільки підтримали митрополита Вінницького і Барського Симеона.

      Відсутністю чітко прописаної процедури одразу скористалися у Московському патріархаті і одразу ухвалили рішення про заборону богослужінь Симеону. І навіть прислали йому заміну. Щоправда, новий посланець Московського патріархату влаштував собі резиденцію в іншому храмі і поки, що не став претендувати на Преображенський собор.

      Читайте також: Православна церква України: митрополит Михаїл заявив, що зняв свою кандидатуру під тиском

      Тим часом, Кирил – кремлівський патрон українських московських попів погрожує відбирати храми у священиків, які перейшли в Помісну церкву. І закликає своїх підопічних не визнавати Об'єднавчий собор і протистояти нововведенням.

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України УПЦ МП Єдина помісна церква Верховна Рада Релігія Томос УПЦ КП
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 грудня: Зухвалі заяви Путіна, нова назва УПЦ МП і мораторій на землю
      сьогодні , 22:02 Головні новини 20 грудня: Зухвалі заяви Путіна, нова назва УПЦ МП і мораторій на землю
      24
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      сьогодні , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      сьогодні , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      1
      Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      сьогодні , 22:00 Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      Артем Овдієнко 171
      Трамп заявив про перемогу над "Ісламською державою": реакція західних ЗМІ
      сьогодні , 21:02 Трамп заявив про перемогу над "Ісламською державою": реакція західних ЗМІ
      Світлана Попова 589
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Тіна Кароль святкує Хелловін: який костюм обрала співачка
       1 листопада , 18:47
      "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій
       27 вересня , 14:55
      Пурхай, як метелик у кабріолеті Alfa Romeo Spider Мухаммеда Алі
       15 серпня , 17:00
      Баварія організовує головний трансфер січня: новий лідер оборони, рекорди для двох клубів, а Реал і МЮ – з носом
       сьогодні , 15:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук