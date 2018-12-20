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      Ссоры, драки и угрозы: как депутаты голосовали о переименовании Московского патриархата

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      Вскоре Украинская православная церковь Московского патриархата будет называться Российской православной церковью в Украине.

      Депутаты внесли в законодательство изменения, обязывающие церковь привести свое название в соответствие с уставом, написанным в Москве. На это с момента вступления в силу закона имеют 4 месяца.

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      Однако не все прихожане промосковской церкви в восторге от таких изменений. Утром они со священниками Московского патриархата заняли крыльцо парламента. Молились, чтобы депутаты не приняли законопроект об изменении названия их церкви, потому что мол, название Российская православная церковь не соответствует действительности. Хоть то, что их патрон Кирилл находится в Белокаменной – не возражают.

      За законопроект депутаты взялись не сразу. Несколько раз ходили на переговоры, рассматривать начали ближе к обеду.

      Депутаты из обеих фракций коалиции и 2 оппозиционных – "Самопомочи" и "Батькивщины" предложили переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата в Российскую православную церковь. Ведь ее религиозный центр находится в Москве.

      Российское тираничное, колониальное государство использовало церковь как инструмент убийства и преследования. Сегодня время, когда мы должны назвать все своими именами,
      – отметил глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.

      Интриги в том, кто будет против, не было. Вадим Новинский вместе с коллегами из Оппоблока призвал не голосовать за закон. Мол, это неизбежно закончится религиозными войнами.

      Однако аргументы "Оппоблока" на депутатов не подействовали. 240 народных избранников нажали "зеленую кнопку".

      После этого депутаты подрались. Правда, из-за того, что депутат "Оппоблока" Шуфрич хотел в очередной раз снять баннер "Медведчук – агент Путина". А депутаты Народного фронта этого делать не дают.

      Шуфрич Верховна Рада бійка Медведчук
      Драка в Верховной Раде

      Итак, отныне все приходы Московского патриархата за 4 месяца должны внести изменения в свой устав. И назваться собственным именем "Российская православная церковь в Украине". Если окажется в прифронтовой зоне – должен ее покинуть. А вот закон для тех приходов, которые решили из Московского патриархата перейти в Поместную церковь, депутаты не успели принять.

      За этот закон депутаты возьмутся после Нового года. Однако в Виннице, не дожидаясь рекомендаций от депутатов, община и прихожане Свято-Преображенского собора уже присоединились к Поместной церкви. Поскольку поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона.

      Отсутствием четко прописанной процедуры сразу воспользовались в Московском патриархате и сразу приняли решение о запрете богослужений Симеону. И даже прислали ему замену. Правда, новый посланник Московского патриархата устроил себе резиденцию в другом храме, и пока что не стал претендовать на Преображенский собор.

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      Между тем, Кирилл – кремлевский патрон украинских московских попов – угрожает отбирать храмы у священников, перешедших в Поместную церковь. И призывает своих подопечных не признавать Объединительный собор и противостоять нововведениям.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь Религия Томос УПЦ КП УПЦ МП Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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