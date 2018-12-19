Греко-католики готовы к сотрудничеству с Православной церковью Украины, – глава УГКЦ

Греко-католики готовы сотрудничать с православными новосозданной церкви. Об этом заявил глава Греко-Католической церкви архиепископ Святослав Шевчук.

Об этом сообщает "Информационный ресурс УГКЦ".

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Впрочем, речь не об объединении, а о совместном представительстве Украины за границей, богословском образовании и борьбе с влиянием России.

Кроме того, он приветствовал создание поместной православной церкви в Украине и избрание Епифания предстоятелем. И заверил, что теперь греко-католики и православные новой церкви должны вести диалог.

В этот знаменательный момент я протягиваю руку от имени нашей Церкви к Вам и всем православным братьям, предлагая вам начать вместе прокладывать наш путь к единству, к правде. Потому что от того, насколько мы сегодня будем лелеять единство и преодолевать то, что нас разделяет, зависит будущее Церкви, нашего народа и Украинского независимого европейского государства,

– говорится в сообщении главы Греко-Католической церкви архиепископа Святослава Шевчука.

Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифании

Как создавали единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщалось ранее.