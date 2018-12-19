Греко-католики готові до співпраці з Православною церквою України, – очільник УГКЦ

Греко-католики готові співпрацювати з православними новоствореної церкви. Про це заявив очільник Греко-Католицької церкви архієпископ Святослав Шевчук.

Про це повідомляє "Інформаційний ресурс УГКЦ".

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Утім, мова не про об'єднання, а про спільне представництво України за кордоном, богословську освіту та боротьбу із впливами Росії.

Крім того, він привітав створення помісної православної церкви в Україні й обрання Епіфанія предстоятелем. І запевнив, що тепер греко-католики і православні нової церкви повинні вести діалог.

У цей знаменний момент я простягаю руку від імені нашої Церкви до Вас та всіх православних братів, пропонуючи вам почати разом торувати наш шлях до єдності, до правди. Бо від того, наскільки ми сьогодні будемо плекати єдність і долати те, що нас розділяє, залежить майбутнє Церкви, нашого народу та Української незалежної європейської держави,

– йдеться у повідомленні від очільника Греко-Католицької церкви архієпископа Святослава Шевчука.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.