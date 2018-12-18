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      Православная церковь Украины: митрополит Михаил заявил, что снял свою кандидатуру под давлением

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      Митрополит Михаил – один из трех претендентов на пост Предстоятеля Украинской поместной церкви снял свою кандидатуру под давлением.

      Об этом он сам заявил в интервью журналистам.

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      Мол, во время собора Филарет заявил, что не будет распускать УПЦ КП и не будет участвовать в соборе, если Михаил не откажется от участия в выборах. Просил об этом, по его словам, и Петр Порошенко.

      Филарет сказал, что в таком случае он не будет распускать Киевский патриархат и участвовать в Соборе. Я учел то, что ждет нас в будущем, а это разделение, несколько православных церквей, обвинения Константинопольского патриарха в том, что зря с нами связался, обвинения русских в том, что мы здесь не можем разобраться. И я решил снять свою кандидатуру в пользу единой украинской церкви,
      – заявил митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

      В то время другой претендент митрополит Винницкий и Барский Симеон сразу после собора подчинил новообразованной церкви главный храм Винницкой епархии, Святопреображенский кафедральный собор. И вместе с прихожанами перешел в ее состав.

      Однако Московский патриархат отдавать помещения храма пока не собирается. Несколько сотен верующих и священников Московского патриархата встретили замену Симеона от Московского патриархата – Варсонофия.

      В то время уже избранный Предстоятель делает первые шаги в развитии церкви. Еще в субботу с Софиевской площади призвал представителей МП объединяться. А уже после объяснил: даже если откажутся, силой их храмы не будут захватывать.

      Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те приходы, которые добровольно захотят стать частью Единой украинской православной церкви, они должны быть приняты, но без насилия,
      – подчеркнул предстоятель Украинской поместной православной церкви митрополит Епифаний.

      Тем временем продолжаются поездки Петра Порошенко с новым предстоятелем Украины. Вместе вчера посетили Днепр, но оказались в скандальной компании.

      На совместной фотографии с молебна узнали криминальных авторитетов. Александра Петровского, больше известного по прозвищу "Нарик". А рядом с ним еще и его "правую руку" – Эмиля.

      Епіфаній церква томос
      Фото с криминальными авторитетами


      Фото с криминальными авторитетами

      Еще в 2011 году Юрий Луценко рассказывал, что Александр Петровский проходил в материалах МВД как организатор преступной группы на Днепропетровщине, занимался рэкетом. Интересно, что сейчас Петровского считают бизнесменом и меценатом, а в прошлом году указом Президента он был награжден Крестом Ивана Мазепы.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Томос Епифаний Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 декабря
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