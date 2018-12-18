"Имеет эпохальное значение": Филарет прокомментировал создание Православной церкви Украины

Почетный патриарх Филарет впервые публично прокомментировал создание Единой поместной православной церкви в Украине. Священнослужитель отметил большую роль президента в этом процессе.

Об акте объединения украинских православных церквей Филарет говорил после общей молитвы с Порошенко в церкви Воздвижения честного Креста в Тернополе, пишет местное издание "20 минут Тернополь".

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"Архиереи и духовенство Киевского патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви, часть Московского патриархата – мы все вместе, – создали Единую украинскую поместную церковь. И это благодаря решительности Вселенского патриарха Варфоломея, который показал большое мужество, что пошел на этот шаг. Еще большая заслуга – президента. Это я говорю как патриарх, потому что знаю, как происходил весь процесс", – подчеркнул священнослужитель.

Также Филарет поздравил верующих с этим событием и добавил, что за объединение церквей в стране безуспешно боролись очень долго.

Этот акт имеет эпохальное значение, потому что за всю тысячелетнюю историю мы никогда не имели признанной автокефальной украинской церкви. Мы благодарны, что этот крест донесли до того места, где одержали победу. Я благодарю всех, кто приложил усилия к этому объединению. Господь показывает нам, что мы победим и признаком этого является то, что на Донбассе агрессор сидит, но продвинуться дальше не может. А единая поместная украинская церковь является признаком того, что Господь благословляет наши усилия,

– добавил патриарх.

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Как создавали единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

Что известно о митрополите Епифании?Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он явлется молодым предстоятелем церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.